Proprietarii de apartamente și case din Chișinău ar putea plăti impozite mai mici, chiar dacă valorile cadastrale ale locuințelor au crescut. Consiliul Municipal Chișinău a decis reducerea de peste două ori a cotei de impozitare, de la 0,185% la 0,08%. Măsura vine după reevaluarea cadastrală, care a majorat, în medie, de aproape trei ori valoarea proprietăților din capitală. Totuși, suma pe care o vor achita proprietarii din 2027 va depinde de noua valoare cadastrală a fiecărei locuințe.

Proiectul aprobat în această săptămână de Consiliul Municipal Chișinău, prevede două modificări: reducerea cotei impozitului pe bunurile imobiliare cu destinație locativă, de la 0,185% la 0,08% din baza impozabilă, și majorarea scutirii pentru anumite categorii de contribuabili, de la 500 de mii la 700 de mii de lei.

Măsurile au scopul de a limita creșterea impozitelor, în condițiile în care noile valori cadastrale ale proprietăților vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2027. Chiar și așa deși cota de impozitare va fi redusă cu aproximativ 57 la sută, acest lucru nu înseamnă că toți proprietarii vor plăti automat mai puțin. Asta pentru că suma finală va fi calculată în funcție de noua valoare cadastrală a fiecărei locuințe.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT IDIS VIITORUL: „Decizia Consiliului este una logică, scad cota ca să nu fie presiunea fiscală mare. Dar avem o mică problemă. Cei care au apartamente noi, valoarea catastrală a crescut foarte puțin și această reducere a crescut undeva maxim de două ori. Cât privește apartamentele vechi, la ei s-a majorat valoarea catastrală de mai multe ori.”

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Să luăm un exemplu concret. Un apartament cu o valoare cadastrală de 500 de mii de lei, procurat în 2015. Până acum, proprietarul achita anual un impozit de 925 de lei, calculat la cota de 0,185%. În urma reevaluării cadastrale, să presupunem că valoarea apartamentului a crescut la un milion de lei. Fără decizia CMC, impozitul anual ar fi ajuns la 1.850 de lei. Însă, odată cu reducerea cotei de impozitare la 0,08%, proprietarul va achita 800 de lei pe an, cu 1.050 de lei mai puțin decât ar fi plătit în lipsa acestei măsuri.”

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Dacă vorbim despre proprietarii apartamentelor din blocuri mai vechi, de 20 sau 30 de ani, care au cumpărat locuința, să presupunem, cu 200 de mii de lei, până la reevaluare aceștia achitau un impozit anual de 370 de lei. După reevaluare, dacă valoarea apartamentului ar crește la 600 de mii de lei, impozitul trebuia să ajungă la aproximativ 1.100 de lei. Însă, datorită reducerii cotei de impozitare, proprietarul ar urma să achite doar 480 de lei, cu 620 de lei mai puțin decât ar fi plătit fără această reducere.” u

După decizia Consiliului Municipal Chișinău de a reduce cota de impozitare, primarul municipiului Bălți a anunțat că o măsură similară ar putea fi aplicată și în capitala de nord. Potrivit Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile au drept scop actualizarea valorilor cadastrale, astfel încât acestea să reflecte cât mai exact realitățile pieței imobiliare și evoluțiile economice. Proprietarii își pot verifica noua valoare cadastrală a locuinței pe portalul geodata.gov.md, în rubrica „Evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile”.