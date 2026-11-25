Scumpirea energiei electrice îi nemulțumește pe oameni, care spun că noile tarife le vor afecta și mai mult bugetul. Unii se gândesc deja cum să economisească, alții însă spun că nu mai au de unde reduce cheltuielile, mai ales că vine iarna și nu pot renunța nici la lumină, nici la căldură.

„Bineînțeles că foarte simțitor va fi asupra stării financiare și a bunăstării oamenilor din Moldova.”

„Clar, clar că o să economisesc.”

Deși sunt gata să economisească, oamenii încă nu știu din ce mai exact vor trăi. Respectiv, datoriile ar putea deveni greu de evitat.

„Cu pensia noastră foarte mică și cu toate scumpirile care sunt în ziua de astăzi clar lucru că o să ne afecteze nu numai la lumină, dar și la încălzire și produsele și toate cele o să ne afecteze.”

„O să economisesc, dar probabil că o să intrăm în datorii și o să achităm periodic până în perioada verii și asta o să fie nu numai eu, dar cred că mai mult de 50 de procente din populație.”

„Cu părere de rău este sezonul de iarnă și nu putem economisi, trebuie să ne încălzim. Si calorifere și energie electrică. Plus se înnoptează mai devreme suntem acasă, aprindem lumina, dar ce să facem, cred că o să mâncăm mai puțin. Noi putem să protestăm, dar până la urmă factura o plătește fiecare.”

Și în nordul țării, unde consumatorii vor plăti cu un leu și patru bani mai mult, oamenii spun că majorările le vor afecta bugetul.

„Orice scumpire ne afectează, bineînțeles, bugetul. Dar ce putem face, dacă în țara noastră, dar și în toată Europa, prețurile sunt mari.”

„Sunt categoric împotrivă. Oamenii sunt deja sărăciți. Abia își pot permite să plătească facturile la tarifele actuale. Dacă se scumpește energia electrică, se va scumpi totul.”

Își fac griji pentru noile tarife și studenții.

„Nici pentru studenți nu este ușor. Nu mă bucur deloc de această veste. Nu cred că există cineva care să fie bucuros.”

Nemulțumirea oamenilor se face simțită și la Căușeni. Unii spun că s-au obișnuit să economisească, în timp ce alții cred că vor ajunge să nu mai plătească.

„Am stat cu lampa și o să mai stăm. Ce avem de făcut. Ce a fost am văzut, ce o să fie o să vedem. Spre bine nu mai mergem, dar ce să facem? Așa e viața.”

„Eu nu înțeleg de ce populația tace. Trebuie toți pur și simplu să pună mâinile în buzunar și să nu plătească lumina și gata și atunci ei o vor da mai ieftin.”

Autoritățile explică noile majorări prin creșterea costurilor de achiziție a resurselor energetice, a cheltuielilor de transport și distribuție, precum și a fluctuațiilor de pe piața internațională a energiei.