Profesorii mai au de așteptat până vor afla dacă și cu cât le vor crește salariile. Ministrul Educației, Dan Perciun, afirmă că Guvernul nu a luat încă o decizie finală privind noua lege a salarizării, deoarece toate propunerile și avizele sunt încă analizate. Despre asta, ministrul a anunțat astăzi, înainte de ședința Guvernului. Între timp, sindicatele avertizează că vor organiza proteste dacă majorările promise de la 1 septembrie 2026 nu vor fi aprobate.

Potrivit ministrului, documentul a fost transmis spre avizare, iar în această etapă au fost expediate sute de recomandări care trebuie examinate înainte ca Guvernul să ia o decizie finală. Din acest motiv, oficialul evită să ofere detalii despre eventualele modificări sau despre nivelul viitoarelor salarii.

Dan PERCIUN, MINISTRUL EDUCAȚIEI: „Sunt aproape 1000 de avize de la toate instituțiile, inclusiv de la Ministerul Educației. Noi am oferit sugestii, de exemplu, pentru zona sportului de performanță. Aceste avize trebuie procesate și trebuie date precizări”.

Astfel, Dan Perciun a precizat că Executivul intenționează să finalizeze analiza în următoarele două săptămâni. Ulterior, Ministerul Finanțelor ar urma să prezinte forma finală a noii legi și impactul acesteia asupra bugetului.

Federația Sindicală a Educației și Științei amenință cu proteste

Între timp, Federația Sindicală a Educației și Științei avertizează că va organiza acțiuni de protest dacă majorările salariale promise pentru angajații din educație și cercetare, începând cu 1 septembrie 2026, nu vor fi aplicate.

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La rândul său, Guvernul susține că adoptarea noii legi a salarizării depinde și de aprobarea politicii fiscale, astfel încât să fie identificate resursele financiare necesare pentru implementarea majorărilor.

Reforma salarizării

Reforma salarizării a fost anunțată pe 19 iunie de Ministerul Finanțelor care prevede majorări salariale de până la 30% pentru aproximativ 170 de mii de angajați din sectorul public, prin revizuirea mecanismului de calcul al salariilor. Autoritățile au anunțat că schimbările urmăresc să reducă diferențele de salarizare dintre funcționari și angajații din alte domenii bugetare.

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