Creștinii sărbătoresc astăzi Schimbarea la Față a Domnului. La Bălți, credincioșii au venit la biserică cu struguri, mere și alte roade pentru a fi binecuvântate, mulțumind pentru recolta din acest an. Preoții spun că sărbătoarea este și un îndemn la schimbare sufletească, pace și apropiere între oameni. Schimbarea la Față are loc în perioada Postului Adormirii Maicii Domnului, iar în această zi este dezlegare la pește, untdelemn și vin.

La biserica ”Tuturor Sfinților” din Bălți oamenii au venit cu gânduri bune și coșuri pline cu fructe.

„În popor i se mai spune sărbătoarea ”Probejenia”, care după tradiție se sfințesc strugurii, toate roadele culese, care s-au copt până acum”.

S-au rugat pentru ploaie, belșug și au fost recunoscători pentru roada de care au avut parte în acest an.

„Fructe, mere, dulciuri pentru copii. Trebuie să o sfințim, să ne împărțim cu cei apropiați, trebuie de făcut câte o pomană azi”.

„Este o sărbătoare care trebuie numaidecât binecuvântată. E o sărbătoare mare, trebuie să vii la biserică”.

Și interiorul bisericii a fost pregătit pentru această mare sărbătoare, mai ales că unele icoane au fost decorate pe lângă flori, cu fructe.

Creștinii și-au aranjat atent pe masă daruril, care au fost sfințite.

Potrivit parohului bisericii din Bălți, această sărbătoare are menirea să-i facă pe credincioși să se schimbe la față și în interior. Să devină mai luminați, mai strălucitori și neapărat mai buni unii cu alții.

Vitalie BÂRLĂDEANU, PAROHUL BISERICII ”TUTUROR SFINȚILOR”, BĂLȚI: „Este aducerea luminii mântuitorului Hristos. El și-a luat trei ucenici ca să meargă în munți să se roage și s-a shcimbat la față. Se spune în Sfânta Evanghelie că fața Lui a devenit lumincată și strălucitoare, iar veșmintele lui albe ca lumina și mai strălucitoare”.

Binecuvântarea roadelor este și un moment de mulțumire deoarecesărbătoarea are loc în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului. De Schimbarea la Față este prevăzută dezlegare la pește, untdelemn și vin.