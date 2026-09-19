Creștinii ortodocși de stil vechi marchează astăzi, 19 septembrie, „Minunea Sfântului Arhanghel Mihail în Colose”. Cu această ocazie, în 31 de localități din Republica Moldova este sărbătorit hramul.

Manifestări dedicate sărbătorii sunt organizate în mai multe raioane ale țării, iar oamenii legii și-au intensificat prezența în zonele unde au loc evenimente.

În ce localități este sărbătorit hramul

În raionul Dubăsari, hramul este marcat în localitățile Cocieri și Pîrîta, iar în raionul Criuleni, sărbătoarea are loc în orașul Criuleni și în satele Cruglic, Hîrtopul Mare și Bălășești.

În raionul Orhei, manifestări sunt organizate în localitățile Șirota, Pohorniceni, Voroteț, Chiperceni, Susleni – parțial, Vîșcăuți, Jora de Sus, Tîrzieni și Morozeni.

Hramul este sărbătorit și în Scorțeni, raionul Telenești, precum și în localitățile Parcani, Rublenița și Soloneț, din raionul Soroca.

În raionul Șoldănești, oamenii sărbătoresc la Olișcani și Cotiujenii Mari, iar în raionul Rezina, manifestări au loc în localitățile Trifești și Bușăuca.

Poliția, cu recomandări pentru cei care participă la sărbători

În contextul evenimentelor organizate cu ocazia hramurilor, Poliția anunță că și-a intensificat prezența în trafic și în spațiile publice.

Organele de drept le recomandă șoferilor să nu urce la volan după consumul de alcool și să respecte regulile de circulație.

Participanții la evenimente sunt îndemnați să respecte ordinea publică, să fie atenți la bunurile personale și să nu lase copiii nesupravegheați.

Poliția recomandă tuturor locuitorilor și oaspeților localităților în care este sărbătorit hramul să manifeste prudență, astfel încât evenimentele să se desfășoare în siguranță.