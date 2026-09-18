Fragmente care ar proveni de la o dronă au fost găsite pe un teren din apropierea satului Colonița, municipiul Chișinău. Poliția anunță că descoperirea a fost făcută în urma verificărilor efectuate în zonă.

La fața locului se află în prezent experții Secției tehnico-explozive a Poliției, care efectuează verificările necesare și examinează fragmentele depistate.

Zona a fost securizată

Organele de drept au securizat zona, iar specialiștii urmează să stabilească natura fragmentelor și circumstanțele în care acestea au ajuns în acel loc.

Poliția continuă verificările.

Deocamdată, autoritățile precizează doar că fragmentele ar putea proveni de la o dronă, fără a confirma originea acestora.

Fragmente/ Poliția

Bubuitură puternică auzită în zona Colonița-Tohatin

În dimineața zilei de 18 septembrie, în jurul orei 04:20, o bubuitură puternică a fost auzită în zona de sud-vest a satului Colonița, în direcția localității Tohatin. Mai mulți oameni au apelat Serviciul 112, iar polițiștii au început verificările în teren.

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Poliția a căutat obiectul cu ajutorul dronelor

Inițial, organele de drept nu au găsit obiecte suspecte sau urme ale unei explozii. Ulterior, verificările au fost extinse în mai multe localități din apropiere, iar poliția a mobilizat inclusiv echipe dotate cu drone pentru a stabili locul și traiectoria obiectului care ar fi provocat bubuitura.

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