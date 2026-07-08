Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, s-a întâlnit cu reprezentanții societății civile la guvern pentru a discuta despre cele mai recente evoluții din procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În cadrul consultărilor au fost abordate stadiul negocierilor de aderare, reformele aflate în desfășurare și pașii care urmează după cea de-a doua Conferință Interguvernamentală Moldova–UE, desfășurată pe 16 iunie, la Luxemburg.

„La fiecare etapă pe care o parcurge Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, continuăm dialogul cu societatea civilă. Este important ca negocierile de aderare să fie explicate, înțelese și construite împreună cu oamenii care contribuie, zi de zi, la transformarea țării”, a declarat Cristina Gherasimov.

Viceprim-ministrul a subliniat că societatea civilă are un rol important în avansarea agendei europene, prin expertiza pe care o oferă, monitorizarea reformelor și dialogul permanent cu cetățenii.

Formular pentru cei care vor să contribuie la aderarea Republicii Moldova la UE

Totodată, Gherasimov i-a îndemnat pe cei care doresc să se implice în procesul de integrare europeană și să contribuie cu expertiză la negocierile de aderare să se înscrie în grupurile de lucru dedicate, prin completarea unui formular online.

Uniunea Europeană a deschis primul cluster de negocieri cu Republica Moldova

Pe 15 iunie, Republica Moldova a făcut un nou pas important pe calea integrării europene, odată cu deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe primul grup de capitole, „Valori fundamentale”. Președintele Maia Sandu a declarat că acest moment reprezintă un progres semnificativ pentru țară și rezultatul eforturilor comune depuse de instituții și cetățeni în procesul de reformă și modernizare.

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Un nou capitol de negocieri – „Relații externe”

Cele 27 de state membre au convenit să deschidă un nou capitol de negocieri – „Relații externe”, iar decizia urmează să fie oficializată pe 14 iulie, în cadrul Conferinței Interguvernamentale.

Capitolul vizează politica externă și de securitate, precum și relațiile externe ale statelor candidate cu Uniunea Europeană. Este al șaselea capitol care urmează să fie deschis în negocierile de aderare ale Republicii Moldova și Ucrainei.

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Totodată, vineri a fost aprobată și „scrisoarea de screening”, documentul care confirmă că evaluarea legislației Republicii Moldova și a Ucrainei pentru acest capitol a fost finalizată. Următorul pas este aprobarea poziției comune a Uniunii Europene, programată pentru 13 iulie, înainte ca negocierile privind capitolul „Relații externe” să fie deschise oficial, o zi mai târziu.

Republica Moldova a depus cerere de aderare la UE în 2022, după ce Rusia a declanșat războiul din Ucraina. Termenul pe care și l-au propus reprezentanții actualei conduceri a țării pentru încheierea negocierilor de aderare este 2028.