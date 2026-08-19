Situația rezervelor de apă devine tot mai gravă. Luni, în lacul de acumulare Novodnestrovsk intrau doar 15 metri cubi de apă pe secundă, în timp ce spre Republica Moldova erau deversați 75 de metri cubi pe secundă – de cinci ori mai mult. Autoritățile nu exclud reducerea volumului de apă livrat țării noastre, dar speră că ploile din următoarele zile vor îmbunătăți situația. Primarul capitalei spune că, deocamdată, locuitorii Chișinăului nu sunt în pericol de a rămâne fără apă.

Ministrul Mediului a anunțat că nu s-au produs schimbări majore în ceea ce privește deversările pe Nistru. Debitul se menține însă la un nivel scăzut, de aproximativ 75 de metri cubi pe secundă, iar tendința rămâne una negativă.Pentru o situație normală, debitul ar trebui să fie de cel puțin 100 de metri cubi pe secundă, în timp ce nivelul optim ar fi de 150–200 de metri cubi pe secundă.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Vreau să menționez că luni s-a înregistrat un debit încă mai mic de cel anunțat anterior, de doar 15 metri cubi pe secundă. Tendința este foarte negativă, astăzi a înregistrat o ușoară creștere, dar nu este suficient ca să acumulăm rezerve necesare de apă în lacul de acumulare Novodnestrovsk. Acum vreau să menționez că în următoarea săptămână sunt preconizate niște precipitații, vedem dacă vor fi în măsură să compenseze deficitul de apă, cel puțin să nu admită o înrăutățire a situației”.

Nici în bazinul hidrografic al râului Prut situația nu este mai bună. Debitul a scăzut, iar nivelul apei din lacul de acumulare Stânca-Costești este în continuare monitorizat.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Sigur că atâta timp cât tendința se va păstra una negativă și vorbesc nu doar de câteva zeci de metri cubi. Noi avem un deficit de apă de până la 50 plus metri cubi pe secundă. Sunt 50 de tone de apă care ies mai mult decât intră într-un lac. Dacă mai adăugăm și presiunile din această perioadă, consumul de apă care este mult mai ridicat, pierdere prin avaporare și multe alte presiuni asupra resursei de apă, atunci ele sunt mult mai mari”.

Ministrul a atenționat din nou oamenii asupra utilizării apei cât mai rațional și doar pentru ceea ce este strict necesar în această perioadă.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Atunci când s-a pus accent preponderent pe Chișinău lucrurile au fost justificate și a fost din cauza construcției stației de captare fiind una fixă care nu se ajustează la nivelul Nistrului. Dacă vorbim de regiunea de nord, stația de captare de la Cosăuți este una care captează apa de la adâncime, cel puțin există un metru și jumătate de rezervă de apă, astfel încât dacă ar scădea un metru jumătate tot ar funcționa. Eu am pus accent mai mare acolo unde erau riscuri reale”.

Primarul capitalei a notat într-o postare pe Facebook faptul că nu există în prezent riscuri pentru aprovizionarea cu apă a municipiului Chișinău, chiar dacă debitul și deversările din râul Nistru au scăzut.

„Nivelul apei la Stația de captare Vadul lui Vodă se menține la 8,3 metri, asigurând funcționarea normală a sistemului.

Situația este stabilă datorită măsurilor întreprinse în ultimele săptămâni de către Primăria Chișinău”, a scris primarul pe facebook.

Totodată, potrivit lui Ion Ceban a fost pusă în funcțiune stația plutitoare, care are capacitatea să pompeze apa de la un nivel mai jos. Nivelul apei în lacul de acumulare Novodnestrovsk a scăzut în luna iulie cu aproape un metru, iar prognozele nu aduc, deocamdată, ploi suficiente, iar precipitațiile care ar putea îmbunătăți situația sunt așteptate abia în octombrie.