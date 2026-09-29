Situația hidrologică de pe Nistru continuă să se agraveze. Nivelul apei a scăzut semnificativ, iar debitul natural care ajunge în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk este de doar 27 de metri cubi pe secundă în ultimele două săptămâni. Situația a fost discutată la o nouă ședință extraordinară a Comisiei Nistrene.

Potrivit Ministerului Mediului, situația hidrologică dificilă persistă de mai multe luni în amonte de lac și a dus la o scădere fără precedent a nivelului apei în Nistru.

În unele localități din Ucraina, alimentarea cu apă a fost deja restricționată și se face după un program, pe ore, din cauza rezervelor tot mai mici.

Ucraina spune că nu poate mări deversările

În cadrul ședinței, partea ucraineană a informat autoritățile de la Chișinău că nu poate deversa un debit mai mare decât volumul de apă care intră în lacul de acumulare. Măsura este necesară, potrivit autorităților ucrainene, pentru a evita epuizarea rezervelor și sistarea totală a aprovizionării cu apă în localitățile deja afectate.

Astfel, debitul minim care a fost menținut până în prezent nu mai poate fi asigurat, în condițiile în care în ultimele două săptămâni în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk au intrat în mod natural doar 27 m³ de apă pe secundă.

Totul depinde de precipitații

Ministerul Mediului precizează că o eventuală creștere a nivelului apei în lac depinde în mare parte de precipitațiile din partea superioară a bazinului hidrografic al Nistrului.

În cazul unor precipitații suficiente, nivelul apei din lac ar putea crește, ceea ce ar permite și majorarea debitelor deversate spre Republica Moldova.

Autoritățile din cele două țări mențin dialogul pe acest subiect. Comisia Nistreană urmează să se întrunească din nou dacă vor apărea circumstanțe noi, pentru a analiza evoluția situației și eventualele soluții.

Republica Moldova, sub stare de urgență

Republica Moldova a intrat pe 26 septembrie în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Asta în timp ce nivelul apei în Nistru scade alarmant, iar lipsa precipitațiilor din Ucraina se resimte tot mai mult și în țara noastră.

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Situația de la Cosăuți

Cu o zi mai târziu, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a inspectat stația de captare de la Cosăuți și mai multe sectoare ale Nistrului din nordul țării. La Cosăuți, acesta a anunțat că nivelul apei scăzuse cu aproximativ 10–15 centimetri, dar a precizat că, la acel moment, nu exista pericol pentru alimentarea cu apă a municipiului Bălți și a altor localități din nord, întrucât pompele sunt amplasate la peste 1,5 metri adâncime.

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