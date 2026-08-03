În contextul crizei de pe Nistru, Guvernul anunță că transmite încă 4 motopompe către primăria capitalei și Apă Canal. Decizia vine după o solicitare de ajutor trimisă săptămâna trecută din partea autorităților din Chișinău.

În total, Guvernul furnizează 5 unități, cu o capacitate totală de 5200 m³/h cu posibilitatea transportării apei la distanță mare. totodată, o motopompă a fost transmisă încă de vineri și pusă în funcțiune duminică.

Autoritățile centrale și primăria capitalei - păreri contradictorii

În timp ce autoritățile centrale avertizează că situația de pe râul Nistru rămâne una de risc și că nivelul apei este monitorizat permanent, primarul capitalei, Ion Ceban susține că locuitorii capitalei nu vor rămâne fără apă și că orașul este pregătit pentru orice scenariu.

Recent, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a venit cu acuzații către primarul Ion Ceban că timp de două săptămâni a ignorat avertismentele privind alimentarea cu apă a Chișinăului și că, în prezent, continuă să dezinformeze opinia publică.

Potrivit ministrului Mediului, rezolvarea problemei depinde de investiții urgente în infrastructura de captare a apei.

Disputa dintre primarul capitalei, Ion Ceban și ministrul Mediului, Gheorghe Hajder pe fondul scăderii alarmante a nivelului apei din Nistru durează deja de câteva săptămâni.

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Cod portocaliu hidrologic din cauza nivelului critic de scăzut al apei

Din cauza secetei deversările de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk au fost reduse de la 100 la 85 de metri pe secundă în următoarele două săptămâni. Pe Nistru și pe afluenții săi, în aval de hidrocentrala de la Dubăsari, este în vigoare Codul portocaliu hidrologic din cauza nivelului critic de scăzut al apei. În aceste condiții, Guvernul a instituit stare de alertă în sectorul hidrologic pentru 30 de zile, iar autoritățile îndeamnă populația și agenții economici să utilizeze rațional resursele de apă până la ameliorarea situației.

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La 28 iulie, Guvernul a instituit stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe de urgență, după ce limitarea exporturilor de produse petroliere a creat riscul unui deficit de combustibil în Republica Moldova. Totodată, din cauza scăderii accentuate a debitului râului Nistru, autoritățile au instituit stare de alertă și în sectorul hidrologic, pentru o perioadă de 30 de zile.