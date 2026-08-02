Autoritățile din Republica Moldova fac apel la populație să utilizeze responsabil energia electrică, în special în intervalul orar 18:00–23:00, când consumul atinge cele mai ridicate niveluri. Recomandarea vine în contextul în care România a instituit stare de alertă pentru 30 de zile din cauza reducerii producției de energie electrică, provocată de debitul scăzut al Dunării, situație care pune presiune asupra întregii piețe regionale.

Potrivit autorităților, diminuarea producției de energie electrică în România poate determina creșterea necesarului de import și fluctuații ale prețurilor pe piețele regionale de electricitate.

În aceste condiții, și Republica Moldova poate resimți efectele indirecte ale evoluțiilor din regiune, în special în perioadele cu consum ridicat.

Energocom: Necesarul de energie este asigurat integral

Compania de stat Energocom anunță că, în prezent, asigură întregul necesar de energie electrică al consumatorilor din Republica Moldova.

Pentru data de 1 august 2026, societatea a achiziționat un volum total de 9.523 MWh de energie electrică.

Potrivit datelor prezentate de companie, energia procurată provine din mai multe surse:

33,05% – surse regenerabile locale și eligibile;

51,68% – contracte bilaterale de import;

13,85% – achiziții de pe Piața pentru Ziua Următoare din România, prin OPCOM și BRM;

1,42% – centrale electrotermice (CET).

Achizițiile din orele de vârf sunt mai costisitoare

Energocom avertizează că, în intervalele de consum maxim, poate fi necesară cumpărarea unor cantități suplimentare de energie de pe piețele regionale, unde prețurile sunt, de regulă, mai ridicate.

Din acest motiv, compania și autoritățile îndeamnă populația să reducă pe cât posibil consumul în orele de seară.

Recomandarea autorităților: evitați utilizarea electrocasnicelor între 18:00 și 23:00

Pentru diminuarea presiunii asupra sistemului electroenergetic național și reducerea costurilor de achiziție, cetățenii sunt încurajați să amâne utilizarea aparatelor cu consum ridicat în afara intervalului 18:00–23:00.

Mașinile de spălat și uscat, boilerele electrice și alte electrocasnice pot fi utilizate în timpul zilei, atunci când consumul general este mai redus.

Autoritățile subliniază că un consum responsabil contribuie atât la menținerea echilibrului sistemului electroenergetic național, cât și la limitarea cheltuielilor necesare pentru achiziționarea energiei electrice în perioadele cu prețuri ridicate.