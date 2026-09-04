Două persoane din Drochia și Bălți au fost amendate cu 25 de mii de lei, după ce au manifestat cruzime față de animale. Un bărbat a lovit mortal un câine, iar o femeie n-a hranit zeci de oi și capre lăsându-le să moară la stână.

Incidentul de la Bălți

Potrivit procuraturii, în luna iunie curent, un bărbat de 30 de ani, în timpul discuțiilor cu un vecin s-a plâns că câinii vagabonzi, aduși și hrăniți de o vecină, se urcau în căruciorul copilului său cu nevoi speciale, pe care îl ținea afară, și îl murdăreau.

Ulterior, pe timp de noapte, aflându-se în curtea blocului, bărbatul a observat, în apropierea căruciorului, un câine și l-a lovit cu o lopată. În urma loviturilor, animalul a murit.

Incidentul, observat de o vecină care a alertat poliția

Incidentul a fost observat de vecina acestuia, care a apelat serviciul 112 și a solicitat intervenția poliției.

În cadrul ședinței de judecată, bărbatul și-a recunoscut vina și a spus că a lovit câinele pentru a-l îndepărta de la cărucior și n-a vrut să-l omoare.

O femeie din Drochia și-a lăsat animalele fără hrană și apă

Într-un alt caz care a avut loc la Drochia o femeie și-a lăsat animalele (ovine și capre) fără hrană și apă, ceea ce a dus la moartea lor. Aceasta avea 78 de ovine și 25 de caprine. S-a întâmplat în urma unui conflict cu fratele său care nu mai asigura îngrijirea animalelor, iar femeia n-a mai fost la stână din noiembrie 2025 lăsând animalele să piară.

Animalele au stat câteva luni închise fără apă și hrană

Timp de câteva luni, animalele au rămas închise într-un spațiu îngrădit, fără hrană și fără îngrijitor, iar în februarie 2026, în urma unui control efectuat la stâna amplasată într-o localitate din Drochia, au fost găsite 62 de animale moarte - 59 de ovine și 3 caprine. Acestea au decedat în urma înfometării și deshidratării severe.

Femeia și-a recunoscut vina.

Amenzi usturătoare în ambele cazuri

În ambele cazuri, instanțele au aplicat persoanelor condamnate câte o amendă în mărime de 500 de unități convenționale, echivalentul a 25 000 de lei, în beneficiul statului.