Consiliul Superior al Magistraturii a decis să amâne examinarea rapoartelor de evaluare externă în cazul judecătorilor Tatiana Bivol și Olga Bejenari, de la Judecătoria Chișinău. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi a CMS. Procedura de evaluare a fost prelungită cu până la 90 de zile.

Comisia de evaluare externă a constatat că Tatiana Bivol corespunde criteriilor de integritate. Membrii CSM au solicitat mai multe explicații privind activitatea profesională a judecătoarei și respectarea obligațiilor de declarare a averii. Printre subiectele discutate s-a numărat și un credit care nu ar fi fost inclus în declarațiile de avere.

În cazul Olgăi Bejenari, Comisia de evaluare externă a propus ca magistratul să nu promoveze evaluarea. Bejenari a cerut însă amânarea examinării raportului, solicitare acceptată de membrii CSM.

Astfel, examinarea ambelor cazuri a fost amânată, iar procedurile de evaluare au fost prelungite cu până la 90 de zile.