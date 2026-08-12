Cruzimea față de animale trebuie pedepsită mai dur. Apărătorii drepturilor animalelor, însoțiți de patrupezii lor, au protestat astăzi în fața Guvernului. Ei cer înăsprirea măsurilor pentru a combate cruzimea față de animale, dar și soluții eficiente pentru protecția animalelor fără stăpân. Protestul a fost organizat după o serie de incidente în care animale fără stăpân au fost tratate cu cruzime, iar cazurile au stârnit indignare.

Activiștii au venit în fața Guvernului însoțiți de animale de companie. Unul dintre ei s-a costumat în câine legat cu lanț. Oamenii spun că nu mai pot rămâne indiferenți în fața cazurilor tot mai frecvente de cruzime față de animale și cer măsuri eficiente.

„Ne dorim să fie pedepsiți. Să există o lege penală care s-au să-i pună la închisoare sau să le aplice niște amenzi care să-i usture bine. Pentru că dacă vrem să intrăm în UE, trebuie să respectăm regulile de acolo.”

„Poliția reacționează foarte slab și nu de fiecare dată trage oamenii la răspundere și nu aplică pedepse corespunzătoare sau trimiteri în judecată. Oamenii primesc doar amenzi foarte blânde și mici, iar problema rămâne.”

„Noi nu avem unde să ne adresăm, în cazul în care vedem o cruzime față de animale. Plângerile la poliție nu sunt luate ca atare, nu avem căi și organizații care să gestioneze astfel de probleme.”

Protestatarii au depus o petiție repetată la Guvern, prin care cer crearea unui Departament Național de Protecție a Animalelor, care să elaboreze măsuri și legi pentru combaterea cruzimii față de animale și soluționarea problemei animalelor fără stăpân. Ministrul de Interne a anunțat că aceste solicitări sunt analizate, inclusiv cât de funcțională este aplicarea legii.

Daniella MISAIL NICHITIN, MINISTRUL DE INTERNE: „La moment noi avem prevederi în legilația RM, ca să îi pedepsim pe cei care comit cruzime față de animale. Totodată, pe platforma Guvernului au fost organizate mai multe ședințe, prin care au fost analizate mai multe soluții de a avea unități specializate în protecția animalelor. Aceste soluții sunt examinate și Guvernul va reveni în scurt timp cu soluții.”

Potrivit ministrului de interne, de la începutul anului au fost deschise 7 cauze penale pentru cruzime față de animale, 3 dintre care au ajuns în judecată. De asemenea, au fost aplicate 46 de amenzi.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „În țara noastră, cruzimea față de animale, soldată cu schilodire sau deces se pedepsește prin lege. Sancțiunile includ amenzi între 25 mii lei și 37.500, muncă în folosul comunității de la 100 la 180 de ore sau închisoare de la un an.”

Dacă un animal a fost maltratat sau omorât în public și în văzul minorilor, atunci sancțiunile sunt mai dure, cu detenție de până la 3 ani.”

Sancțiuni pentru cruzimea față de animale

Amendă 25 mii lei – 37.500 lei

Muncă în folosul comunității - de la 100 la 180 de ore

Închisoare - de la un an

Protestul a fost organizat după o serie de incidente în care animale fără stăpân au fost omorâte, iar cazurile publicate pe internet au au revoltat opinia publică. Zilele trecute, la Cricova un câine ar fi fost călcat intenționat de un șofer, iar momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. De asemenea, în redacția PRO TV au fost transmise imagini cu un bărbat care târâie cu funia un câine legat de picioare.