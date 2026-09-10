Încă puțin și bulevardul Renașterii Naționale din capitală va intra în reparații. Lucrările au început deja pe unele porțiuni de trotuar, iar odată cu acestea au apărut și primele plângeri ale pietonilor. Trecătorii sunt nevoiți să ocolească zonele aflate în lucru, mergând prin pietriș, pe borduri sau chiar pe carosabil. Situația ar putea deveni și mai complicată atunci când lucrările se vor extinde pe întregul pod. Șoferii se tem de ambuteiaje și mai mari.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Cu frica-n sân și ochii-n patru, așa merg pietonii pe această porțiune de drum, unde urmează să fie renovate trotuarele. Unii pășesc direct prin pietriș, alții aleg să iasă pe carosabil, pe lângă mașini.”

Unii trecători se plâng că le este dificil să circule în asemenea condiții, în timp ce alții spun că zona nu a fost semnalizată corespunzător, astfel încât să poată vedea că aici se desfășoară lucrări de reparație.

„Cam greu, cam greu am mers.”

„Chiar numai ce discutam cu fetița, vai, cât de greu merg, parcă sunt la țară, undeva departe, pe la stână.”

„E destul de complicat. Să fost măcar și acolo vreun semn la început, ca să se vadă în aici nu se poate de mers.”

„La noi ce se face? Mereu se repară, se face. Se strică, se face, se strică, se face. Mergem înainte!”

Alții își fac griji pentru persoanele cu dificultăți de deplasare.

„Pe mine mai mult mă îngrijorează cum se deplasează oamenii cu mobilitate redusă. Aceștia nu sunt doar cei care se deplasează cu cărucior sau cu căruciorul pentru copii. Eu când mi-am rupt piciorul, mergeam în cârje și cu căruciorul. Eu aici nu aș fi putut să mă deplasez și aș fi stat acasă.”

„E mai complicat cu deplasarea pe alocuri, dar, cumva este un moment pe care trebuie să ni-l asumăm, ca locuitori, ca trecători, ca pietoni cu gândul că o să fie o perioadă mai complicată, până se repară, dar după va fi mai bine.”

Oamenii sunt îngrijorați însă de ce va urma. În curând, podul va intra în reparații.

„De dimineață oricum sunt ambuteiaje și cred că o să fie dezastru.”

Potrivit echipelor de muncitori, lucrările de schimbare a bordurilor au început acum câteva zile.

„-Am scos bordurile, am decapat, am scos asfaltul vechi, reparăm, punem piatra.

-Și următoarea etapă care-i?

-Punem bordurile, după piatra, și asfaltarea.”

„Terminăm partea aceasta și ne mutăm în partea cealaltă.”

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Este vorba despre surse financiare în valoare de aproape 11 milioane de lei. Sunt mai multe regii care vor desfășura acolo lucrări, dar și nemijlocit compania căreia i-a fost atribuit contractul, în baza loturilor care au fost lansate recent.”

Lucrările de reabilitare ale podului și trotuarelor de pe bulevardul Renașterii Naționale vor dura până la sfârșitul anului.