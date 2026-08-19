La câteva zile după ce Asociația Forța Fermierilor a anunțat că va ieși la proteste vineri, dacă guvernul nu va găsi soluții pentru problemele din agricultură, executivul anunță o ședință extinsă privind tranzitul cerealelor ucrainene pe calea ferată. Întâlnirea va avea loc joi, în a doua parte a zilei, la sediul Guvernului Republicii Moldova.

Executivul a acceptat solicitarea Asociației Forța Fermierilor ca la discuții să participe cinci reprezentanți ai organizației.

De asemenea, la ședință vor participa reprezentanți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și ai Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”.

Fermierii cer acces prioritar la transportul feroviar

Unul dintre principalele subiecte va fi gestionarea tranzitului cerealelor ucrainene pe calea ferată. Fermierii cer ca producătorii autohtoni să aibă prioritate la transport și ca tranzitul să nu afecteze piața locală.

Fermierii cer soluții pe importuri și TVA

Asociația Forța Fermierilor a cerut Guvernului soluții pentru încă două probleme discutate săptămâna trecută cu premierul Vasile Tofan. Este vorba despre reintroducerea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase ucrainene și renunțarea la majorarea TVA pentru fermieri.

Organizația a anunțat tot atunci că, în lipsa unor progrese până vineri, își rezervă dreptul de a organiza proteste.

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