O familie de agricultori din raionul Soroca s-a pomenit într-o situație gravă, cineva le-a stropit intenționat cu erbicide terenurile agricole. Acum mai bine de o lună familia Dumitraș a depistat că loturile unde aveau plantate floarea soarelui, aflate în preajma satelor Iarova și Zastânca, au fost distruse. Din greșeală sau din rea voință, răufăcătorii au stropit cu o dronă agricolă și plantațiile vecinilor de la Zastânca ale acestor agricultori.

A trecut mai bine de o lună de la infracțiune, dar făptașii nu au fost încă găsiți. Agricultorul este exasperat de situația în care se află, a luat credite pentru această investiție, iar acum terenurile cu suprafața de 85 hectare nici măcar nu pot fi folosite pentru pregătirea noului sezon agricol, căci sunt parte a anchetei, iar cei care i-au distrus intenționat roada rămân deocamdată nepedepsiți.

Totodată, Inspectoratul de Poliție Soroca informează că, pe caz, a fost inițiat un proces penal.

„În prezent, oamenii legii întreprind acțiuni de documentare și stabilire a tuturor circumstanțelor. Materialele acumulate urmează a fi remise ulterior Departamentului Urmărire Penală, în vederea efectuării acțiunilor procesuale conform competenței. Întrucât acțiunile procesuale sunt în desfășurare, pentru a nu prejudicia mersul anchetei, la această etapă nu pot fi oferite informații suplimentare”.

Între timp tânărul agricultor bate alarma și cere, ca plătitor de impozite în acest stat, ca Procuratura și conducerea Republicii Moldova să se implice în soluționarea acestui caz. De altfel, acest precedent periculos nepedepsit de autorități, se poate repeta cu consecințe mult mai grave, scrie observatorul.md