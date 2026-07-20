Republica Moldova intenționează să înceapă, de la 1 august, integrarea treptată a companiilor din regiunea transnistreană în sistemul fiscal și vamal național. Măsura ar putea pune capăt unui regim de facilități de care au beneficiat ani la rând marile afaceri din stânga Nistrului. Potrivit unei investigații RISE Moldova, o parte din profiturile acestor companii ar fi fost scoase din țară în numerar, inclusiv prin Aeroportul Internațional Chișinău, în genți sport și sub pază, pentru a fi transferate ulterior în conturi bancare din Europa și către companii off-shore.

În luna iunie, Ministerul Finanțelor a supus consultărilor publice un proiect de hotărâre de Guvern care prevede introducerea TVA și a accizelor pentru o parte dintre mărfurile importate de operatorii economici cu sediul în regiunea transnistreană. Dacă va fi aprobat, documentul va intra în vigoare la 1 august 2026.

Proiectul reprezintă prima etapă de implementare a Legii nr. 67/2026 privind instituirea Fondului de convergență și a modificărilor operate în legislația fiscală.

Potrivit notei de fundamentare, măsurile fac parte din procesul de integrare treptată a regiunii transnistrene în spațiul economic, fiscal și vamal unic al Republicii Moldova. Autoritățile estimează că acest obiectiv va fi atins până în anul 2030. Astfel, în următorii trei-patru ani, Chișinăul intenționează să aplice regimul fiscal general pentru toate importurile efectuate de întreprinderile înregistrate în regiunea transnistreană.

Ministerul Finanțelor susține că reforma va contribui la asigurarea echității fiscale, eliminarea distorsiunilor concurențiale, majorarea veniturilor la buget și reducerea riscurilor de evaziune fiscală și contrabandă. Totodată, instituția precizează că facilitățile fiscale nu vor fi eliminate dintr-o singură etapă. În această primă fază, noile reguli vor viza doar anumite categorii de mărfuri care, potrivit autorităților, nu ar trebui să ducă la scumpirea produselor de consum curent.

Infografic creat cu AI/ Rise.md

Pentru minereurile de metale prețioase și concentratele acestora este propusă o perioadă de tranziție: TVA și accizele vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2027.

Celelalte mărfuri care nu au fost incluse în lista aprobată și care sunt destinate exclusiv utilizării pe teritoriul regiunii transnistrene vor putea fi introduse în continuare fără achitarea TVA și a accizelor.

Pentru regimul de la Tiraspol și Moscova, astfel de măsuri devin, în mod tradițional, un pretext pentru a acuza o așa-numită „presiune economică” sau „blocadă”. Pentru Chișinău însă, acest exercițiu reprezintă o tentativă de a lichida o zonă gri istorică. În cadrul acesteia, afacerile de pe malul stâng au beneficiat decenii la rând de oportunitățile oferite de Republica Moldova pentru înregistrare și comerț extern, fără a plăti impozite la fel ca firmele de pe malul drept, aflate sub autoritatea constituțională a Chișinăului.

Venituri/ Rise.md

Anterior, jurnaliștii RISE Moldova au demonstrat cum marile afaceri din regiunea transnistreană, în special holdingul „Sheriff”, au fost ani la rând printre principalii donatori financiari ai administrației separatiste, făcând economii masive din contul taxelor care ar fi trebuit să ajungă în bugetul Republicii Moldova. Cel mai elocvent exemplu este cel al companiei „Sheriff” – pilonul economic al regimului de la Tiraspol.

În mai 2026, RISE Moldova scris că această companie de la Tiraspol a transferat 100 de milioane de aşa-zise ruble transnistrene, adică peste 5,2 milioane euro, în Fondul de Susținere Socială „Вместе” („Împreună”) creat de administrația pro-rusă din regiune pentru finanțarea cheltuielilor sociale. În urma acestui transfer, „Sheriff” a devenitcel mai mare donator al fondului.

Totuși, anterior, bugetul de stat al Republicii Moldova a ratat încasări bugetare de peste 130 milioane euro, doar din contul neplăţii accizelor la comerțul cu țigări.

Activitatea firmei, pentru o perioadă de șase ani – a fost investigată în cadrul unei anchete extinse, desfășurate la Chișinău și în mai multe capitale europene, în contextul unui dosar penal intentat unui grup criminal transnațional specializat în contrabanda cu țigări.

Însă în anul 2018, procurorii moldoveni au scos compania de sub urmărire penală. Ulterior, au încetat și pretențiile autorităților privind neachitarea taxelor de import, a TVA, a accizelor și a altor impozite.

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