Poliția de Frontieră recomandă cetățenilor care urmează să călătorească să-și planifice din timp deplasarea și să se informeze despre situația din punctele de trecere a frontierei, pentru a evita cozile și timpul mare de așteptare.

Autoritățile îndeamnă călătorii să verifice valabilitatea documentelor de călătorie, să stabilească traseul înainte de plecare și să țină cont de situația din punctele de trecere a frontierei.

Ce alternative au călătorii

În perioadele cu trafic intens, Poliția de Frontieră recomandă utilizarea unor puncte de trecere alternative.

Pentru PTF Leușeni–Albița și PTF Giurgiulești–Galați, călătorii pot opta pentru:

PTF Leova–Bumbăta;

PTF Cahul–Oancea.

În cazul PTF Sculeni, ca alternative pot fi utilizate:

PTF Costești–Stânca;

PTF Lipcani–Rădăuți-Prut.

Poliția de Frontieră precizează că o călătorie planificată din timp poate contribui la reducerea timpului de așteptare și la o deplasare mai confortabilă.