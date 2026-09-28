Cursa pentru funcția de bașcan al Găgăuziei se extinde. Partidul Popular Găgăuz l-a desemnat pe vicepreședintele formațiunii, Ivan Câlcic, drept candidat la alegerile din 15 noiembrie.

Anunțul a fost făcut de liderul partidului, Nicolai Dudoglo, care îl prezintă pe Câlcic drept „candidatul poporului” și face apel către celelalte formațiuni politice din autonomie să discute despre o eventuală susținere comună. Despre Ivan Câlcic se cunosc puține informații publice. Acesta locuiește în Comrat.

În 2021, a candidat pentru un mandat în Adunarea Populară. Printre cei care au intrat deja în cursă se numără Petru Vlah, Fiodor Gagauz, Serghei Anastasov, Alexandr Stoianoglo și Corneliu Dudnic. Depunera documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de bașcan a început pe 21 septembrie.

Începând de astăzi consiliile electorale de circumscripție din Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești recepționează documentele pentru înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Adunarea Populară a Autonomiei.