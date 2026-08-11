Pasagerii care ajung cu trenul la Chișinău și trebuie să ajungă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” beneficiază, începând de astăzi, de curse gratuite cu autocarul. Serviciul face parte dintr-un proiect-pilot lansat de administrația aeroportului și este destinat călătorilor care aleg transportul feroviar pentru a ajunge în capitală.

Potrivit guvernului, autocarul pornește de la stația Revaca și transportă pasagerii direct către terminalul aeroportuar. Călătoria durează aproximativ cinci minute, ceea ce le permite pasagerilor să ajungă rapid la aeroport după coborârea din tren.

Serviciul este oferit gratuit și zilnic, iar proiectul va fi monitorizat timp de o lună.

Proiectul va fi evaluat după prima lună

În această perioadă va fi analizată funcționarea serviciului și numărul pasagerilor care îl utilizează. Datele colectate vor ajuta autoritățile să stabilească în ce măsură soluția răspunde necesităților reale ale călătorilor și dacă aceasta poate fi menținută și ulterior.

11 pergole, amenajate în fața terminalului

Pe lângă noul serviciu de transport, în fața terminalului aeroportuar au fost amenajate și 11 pergole cu locuri de așteptare.

Noile spații sunt destinate pasagerilor care așteaptă transportul și au fost create pentru a le oferi condiții mai confortabile în zona aeroportului.