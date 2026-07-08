Curtea Constituțională urmează să decidă mâine asupra celor două sesizări privind organizarea alegerilor în Autonomia Găgăuză. Astăzi, judecătorii au examinat cererea depusă de Adunarea Populară, care contestă unele prevederi din Codul electoral referitoare la desfășurarea scrutinelor în autonomie. Experții spun că hotărârea Curții ar putea debloca procesul electoral și permite organizarea alegerilor pentru noua componență a Adunării Populare.

Vicepreședintele Adunării Populare, Gheorghe Leiciu, a declarat de la tribuna Curții Constituționale că mai multe prevederi din noul Cod Electoral al Republicii Moldova legate de desfășurarea scrutinelor în regiune, contravin articolului 111 din Costituție ce reglemeantează statutul special al Autonomiei Găgăuze.

Gheorghe LEICIU, VICEPREȘEDINTELE ADUNĂRII POPULARE: „În primul rând este modificată denumirea organului electoral al Autonomiei, prevăzut de articolul 344, unde este menționat clar că Adunarea Populară stabilește componența Comisiei Electorale Centrale din Autonomia Găgăuză. Asta deși în Codul Electoral al Republicii Moldova este indicat Consiliul Electoral Central. În al doilea rând, modificări în statutul de drept în sistemul organelor electorale din regiune. Trei, a fost modificată modalitatea de creare a acestei instituții.”

Așadar, în sesizarea sa, autoritățile găgăuze au solicitat Înaltei Curți să verifice constituționalitatea acestor prevederi din noul cod electoral. De partea cealaltă, secretarul de stat de la ministerul justiției a declarat că noile prevederi sunt necesare pentru un sistem electoral unic pe întreg teritoriul țării.

Mihai GEORGHIEȘ, SECRETAR DE STAT AL MINISTERULUI JUSTIȚIEI: „Reglementarea denumirii, statutului și competenței acestui organ prin codul electoral reprezintă o consecință firească a necesității existenței unui sistem electoral unitar, capabil să asigure aplicarea uniformă a legislației electorale pe întreg teritoriul statului.”

În ședința de ieri a fost dezbătută sesizarea depusă de ministerul justiției, care a solicitat să fie verificat statutul special al Autonomiei în organizarea scrutinelor locale.

Mihai GEORGHIEȘ, SECRETAR DE STAT AL MINISTERULUI JUSTIȚIEI: „Scopul sesizării noastre este de a menționa că nu poate autoritatea, chiar și locală, să-și condiționeze alegerile pe bunul său plac. Și în sensul respectiv, fără a ține cont de prevederile norme legale, cât și de autoritatea centrală, în cazul nostru Comisie Electorală Centrală.”

În pledoariile finale, atât secretarul de stat al ministerului, cât și vicepreședintele Adunării Populare și-au menținut pozițiile și au solicitat magistraților să admită sesizarea fiecăruia și să o respingă pe cea a părții adverse. După încheierea dezbaterilor, președintele Curții Constituționale a anunțat că instanța a rămas în deliberări, iar hotărârea va fi pronunțată mâine, la ora 14:30. Anterior, analiștii politici susțineau că decizia Înaltei Curți ar putea contribui la soluționarea blocajului creat în jurul alegerilor pentru noua componență a Adunării Populare. Vineri, deputații din regiune au stabilit data de 15 noiembrie pentru alegerile regionale, în ciuda disputelor dintre Comrat și Chișinău privind organizarea scrutinului.