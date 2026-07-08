Fostul președinte interimar al SA „Banca de Economii”, Viorel Bârca rămâne condamnat la 10 ani de închisoare. Curtea de Apel Centru a respins apelurile depuse atât de procurori, cât și de apărarea condamnatului și a menținut sentința prin care acesta trebuie să achite 100 de milioane de dolari în beneficiul băncii.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, Curtea de Apel Centru a menținut sentința pronunțată în ianuarie 2024 de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, prin care fostul președinte interimar al SA „Banca de Economii” a fost condamnat la 10 ani de închisoare.

Instanța de apel a respins ca nefondate apelurile depuse de procurori și de avocații inculpatului, păstrând astfel decizia primei instanțe.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, acesta a fost obligat să achite 100 de milioane de dolari în beneficiul SA „Banca de Economii”.

Decizia Curții de Apel Centru a fost pronunțată la 8 iulie 2026 și este definitivă și executorie din momentul pronunțării. Totuși, aceasta poate fi contestată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni.

Dosarul privind delapidarea fondurilor SA „Banca de Economii”

Fostul președinte interimar al SA „Banca de Economii” a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru că a participat la sustragerea a 100 de milioane de dolari din conturile băncii în perioada 2013–2014. Potrivit procurorilor, acesta a falsificat ordine de plată internaționale și a contribuit la transferarea banilor către un grup criminal.

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