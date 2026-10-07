Premierul Vasile Tofan a explicat, în ședința Guvernului de azi, cum funcționează mecanismul prin care Republica Moldova primește finanțare de la Uniunea Europeană în schimbul reformelor realizate. Declarațiile au fost făcute după anunțul de luni privind acordarea unei noi tranșe de 157 de milioane de euro, bani care vor ajunge direct în bugetul de stat.

„Noi, ca țară, ne-am obligat să îndeplinim o serie de măsuri, o serie de reforme importante. Acum, fiecare dintre aceste reforme are un preț. Și dacă livrăm această reformă, ea are un echivalent monetar”, a declarat Tofan.

Premierul a explicat că pentru fiecare perioadă de șase luni există o listă de reforme care trebuie realizate, iar finanțarea este acordată în funcție de rezultatele obținute.

„În ultimele șase luni, din ianuarie până la 30 iunie, am îndeplinit 18 din 20 de reforme asumate. Și, combinate, ele corespund la 157 de milioane de euro care se livrează din partea Bruxellesului. Este un mecanism meritocratic. Dacă livrezi reformele, obții finanțarea. Și astfel se impune și disciplina asupra noastră, ca să continuăm să livrăm”, a adăugat premierul.

Pentru următoarele șase luni, autoritățile și-au asumat alte 40 de reforme, a mai spus Tofan.

Reformele deja realizate

Printre măsurile deja realizate, premierul a menționat digitalizarea proceselor vamale, inclusiv a 17 procese, accesul consumatorilor industriali la piața gazelor, reforme în sectorul telecomunicațiilor și măsuri privind independența Curții de Conturi.

Ce reforme urmează

Pentru perioada următoare, una dintre măsurile importante este finalizarea liniei electrice Vulcănești–Chișinău.

Moldova, tot mai aproape de următoarea etapă a negocierilor

Uniunea Europeană deblochează o nouă tranșă de 157 de milioane de euro pentru Republica Moldova, după ce autoritățile au îndeplinit 95% dintre măsurile asumate. Anunțul a fost făcut la Bruxelles pe 5 octombrie, în cadrul celei de-a 10-a reuniuni a Consiliului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană. Banii vor fi investiți în transport, energie, apă și canalizare, sănătate și educație. Totodată, comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că UE își propune să deschidă toate clusterele de negocieri cu Moldova până la sfârșitul anului.

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