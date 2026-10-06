Republica Moldova va primi, pe 28 octombrie, o foaie de parcurs care va indica următoarele etape ale procesului de aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, după reuniunea Colegiului Comisiei Europene privind evaluarea politicii de preaderare.

„Am identificat patru țări: Muntenegru, Albania, Moldova și Ucraina. Aceste țări au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește pregătirea în ultimii ani. Pe 28 octombrie intenționăm să prezentăm foi de parcurs indicative pentru aceste țări. Dorim să le ajutăm să își mențină progresul în materie de reforme, iar aceste foi de parcurs vor stabili următorii pași. Acestea vor conține termeni limită provizorii și rezultate clare”, a declarat Marta Kos.

Moldova avansează în negocierile de aderare

Republica Moldova a deschis deja două clustere de negociere cu Uniunea Europeană. Clusterul 1, dedicat aspectelor fundamentale, a fost deschis în iunie, iar Clusterul 6, privind relațiile externe, în luna iulie. Autoritățile de la Chișinău lucrează în prezent pentru deschiderea celorlalte clustere.

În cadrul Consiliului de Asociere UE–Moldova, desfășurat pe 5 octombrie la Bruxelles, oficialii europeni au reiterat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și au subliniat progresele înregistrate în domenii precum statul de drept, reforma justiției și combaterea corupției. Totodată, Kos a menționat că Bruxellesul ia în calcul deschiderea a încă două clustere de negociere pentru Moldova și Ucraina, chiar săptămâna viitoare, în cadrul Conferinței Interguvernamentale programate la Luxemburg.

Chișinăul își propune să încheie negocierile până în 2028

Premierul Vasile Tofan a declarat, după reuniunea de la Bruxelles, că obiectivul autorităților este finalizarea lucrărilor tehnice necesare pentru încheierea negocierilor de aderare până la începutul anului 2028 și pregătirea Republicii Moldova pentru statutul de membru al Uniunii Europene până în 2030.

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