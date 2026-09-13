Cât de mult are nevoie Republica Moldova de o autostradă și pe unde mai exact va trece? Părerile oamenilor sunt diferite, ca de fiecare dată. Nu sunt foarte sigure de asta nici autoritățile din domeniu, care-și pun mari speranțe să afle răspunsurile în urma unui studiu de fezabilitate. Documentația tehnică nici măcar nu a început. Abia a fost lansată licitația pentru a găsi o companie care să livreze concluziile. Până atunci, se propune un traseu orientativ: de la Ungheni la Chișinău, lângă comuna Budești. Studiul ar urma să fie gata în 2027, iar pentru construcția autostrăzii, Moldova mizează pe bani europeni.

Traseul sugerat al viitoarei autostrăzi ar urma să pornească de la Ungheni, de la nodul rutier. Este porțiunea în care Autostrada A8 din România ar urma să se extindă în Republica Moldova, prin podul peste Prut, aflat încă în construcție. De aici, traseul va traversa centrul țării pe la nord de Călărași și Strășeni. Astfel, din zona Cornești, autostrada ar urma să continue spre Rădeni și Năpădeni, unde se conectează la drumul M5. Apoi, traseul se îndreaptă spre Cricova și Stăuceni, ajungând până în apropierea municipiului Chișinău.

Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „Autostrada propusă de autorități, în această etapă, ar putea să se oprească aici: la intersecția a două drumuri naționale M5 și R5, exact în locul în care mă aflu eu acum. Este în apropiere de comuna Budești, din municipiul Chișinău. Aici ar urma să fie kilometrul 125 al tronsonului de autostradă, ce va porni din Ungheni și va ajunge la Chișinău.”

Administrația Națională a Drumurilor a lansat, în luna august, licitația pentru studiul de fezabilitate a drumului de mare viteză. Instituția este gata să dea dea pentru această analiză complexă aproape 88 de milioane de lei, fără TVA. Cu taxa pentru valoarea adaugată, suma ar depăși 100 de milioane de lei.

Vladimir BOLEA, MINISTRUL INFRASTRUCTURII: „Până nu avem acest studiu de fezabilitate, noi nu putem vorbi despre un cost.”

Pentru întreaga autostradă A8, care ar urma să lege Ungheniul de Chișinău și mai departe de Odesa, autoritățile au vorbit anterior despre costuri de peste un miliard de euro. Pentru segmentul de 125 de kilometri însă, nu există, deocamdată, o estimare oficială.

Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „Iar aici apare o altă necunoscută. Chiar dacă vorbim despre un segment de autostradă de 125 de kilometri, traseul nu este bătut în cuie și ar putea fi modificat. În cadrul studiului de fezabilitate, proiectanții vor identifica și compara mai multe variante de traseu și vor oferi soluția optimă. De asemenea, vor stabili câte terenuri vor fi afectate, ce lucrări vor fi necesare și care sunt costurile. Abia după asta vom putea vorbi despre o autostradă care poate fi scoasă la licitație pentru a fi construită.”

Vladimir Bolea mai precizează că se va examina inclusiv posibilitatea de a folosi drumurile naționale existente, pentru a reduce numărul terenurilor private care ar trebui cumpărate.

Vladimir BOLEA, MINISTRUL INFRASTRUCTURII: „- Nu este bătut în cui că va fi M5?

- Cu siguranță, Ministerul Infrastructurii este interesat de a fi inclus în noile proiecte pe care le facem, drumurile pe care statul le are în sine.”

Planul este ca, după finalizarea studiului de fezabilitate în 2027, proiectul să fie prezentat Uniunii Europene pentru finanțare.

Miza este noul cadru financiar european, care începe în 2028. Până atunci, spune ministrul, Moldova trebuie să aibă un proiect bine pregătit pentru a putea solicita bani europeni.

Vladimir BOLEA, MINISTRUL INFRASTRUCTURII: „Noi trebuie să venim cu acest proiect matur de autostradă de 125 km ca să putem să beneficiem de resurse financiare din bugetul din 28.”

Anunțul autorităților privind studiul de fezabilitate al primei autostrăzi a fost intens dezbătut pe rețelele sociale. Unii consideră că traseul sugerat nu este potrivit, alții sunt sceptici că avem nevoie de un asemenea drum. Sunt și persoane care justifică priectul rutier. Și-a expus opinia la acest subiect și expertul în

Potrivit expertului în infrastructură rutieră, Ilie Bricicaru, în Republica Moldova trebuie construită o autostradă. Un astfel de drum ar conecta țara noastră la rețeaua europeană și ar facilita transportul mărfurilor către Europa.

Ilie BRICICARU, EXPERT ÎN INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ: „Moldova merită și are nevoie de autostradă care să meargă în lungul teritoriului, care să ne ajute să fim vizibili pe piața internațională. Autostrada, în primul rând, are un efect economic foarte mare pentru tranzit, pentru logistică.”

Există un aspect important pentru ca proiectul să poată fi finanțat: autoritățile trebuie să demonstreze și că există suficient trafic. Acest lucru înseamnă că pe zi pe traseu trebuie să treacă în jur de 21 de mii de vehicule pe zi, conform standardului național. Și fluxurile de la punctele de frontieră trebuie luate în calcul.

Ilie BRICICARU, EXPERT ÎN INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ: „Trebuie să găsim metodologia corectă pentru ca să argumentăm traficul ăsta. Pentru că din punctul meu de vedere trebuie să luăm în considerație toate fluxurile, care pot intra în Moldova în ziua de azi.”

Anterior, autoritățile au anunțat anul 2030 ca termen final pentru inaugurarea autostrăzii. Acum, ministrul precizează că acel termen se referea, de fapt, la primii 5,1 kilometri de autostradă, care ar urma să fie construiți pe teritoriul Republicii Moldova în continuarea autostrăzii A8 din România.