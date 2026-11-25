Starea de alertă în sectorul energetic a fost instituită pe fondul riscurilor generate de atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a explicat că acestea „poartă inclusiv riscuri asupra funcționării sistemului nostru” și a anunțat măsurile care vor fi aplicate pentru menținerea stabilității sistemului electroenergetic.

Dorin Junghietu a declarat că sistemele electroenergetice ale Republicii Moldova și Ucrainei sunt interconectate, iar atacurile din ultima săptămână asupra infrastructurii energetice ucrainene creează riscuri și pentru țara noastră.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Atacurile, în special din ultima săptămână asupra sistemului electroenergetic ucrainean, în încercarea de a-l fragiliza, poartă inclusiv riscuri asupra funcționării sistemului nostru. De aceea, noi avem nevoie de pârghii, prin mecanismul de stare de alertă, pentru a menține funcționarea sistemului stabil și pentru a avea posibilitatea să intervenim rapid”.

Una dintre măsurile anunțate vizează limitarea exporturilor de energie electrică produsă în Republica Moldova. Acestea vor fi interzise în intervalul orelor de vârf, între 17:00 și 22:00, când consumul este mai mare.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „În special, în orele de vârf de consum, între ora 17 și ora 22 seara, exporturile de energie electrică din Republica Moldova urmează să fie interzise”.

Ministrul a mai precizat că, în prezent, capacitatea de export a Ucrainei către Republica Moldova este setată la zero. Astfel, niciun megawatt de energie electrică din Ucraina nu mai ajunge în țara noastră prin schimburi comerciale.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Ca să înțelegeți inclusiv cât de dificilă este situația, la momentul de față capacitatea de export, transfrontalieră a Ucrainei, este setată la zero. Deci, la moment, niciun megawatt comercial de energie electrică din Ucraina nu mai vine, pentru că situația acolo este foarte dificilă”.

Starea de alertă, instituită în sectorul energetic din Republica Moldova

Republica Moldova intră în stare de alertă în sectorul energetic pentru următoarele 30 de zile, începând cu 25 noiembrie. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern și are scopul de a preveni eventualele probleme de aprovizionare cu energie electrică, gaze naturale și produse petroliere în perioada rece a anului.

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