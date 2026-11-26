Republica Moldova a ieșit din starea de urgență în sectorul energetic, dar riscurile nu au dispărut. Autoritățile au instituit starea de alertă, care le permite să intervină rapid în cazul unor probleme de aprovizionare cu electricitate. Ce vulnerabilități persistă, ce măsuri sunt pregătite și cât de real este riscul deconectărilor în această iarnă – au explicat șeful Centrului de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, și expertul în energetică Victor Parlicov, la „În Profunzime”.

Potrivit șefului Centrului de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, decizia a fost luată după o reevaluare a riscurilor împreună cu Ministerul Energiei, operatorii de pe piață și instituțiile care asigură funcționarea serviciilor esențiale. Chiar dacă situația energetică și hidrologică este mai bună decât în perioada în care a fost declarată starea de urgență, mai multe vulnerabilități continuă să existe.

Unul dintre motive ține de situația transporturilor în regiunea Mării Negre, dar și de problemele de pe piețele internaționale de energie. În plus, producția de gaze din Qatar și din regiunea arabă este afectată, iar unele capacități europene de generare a electricității nu au revenit încă la funcționarea normală.

„Marea Neagră rămâne un bazin extrem de expus. Practic, ați văzut, nu se mișcă transporturile pe acest coridor. Avem problema în continuare cu producerea de gaz în tot Qatarul și în toată regiunea arabă. Avem în continuare problema cu capacitățile de producere a energiei electrice în Europa. Nu toate centralele care au fost oprite și-au revenit”, a explicat Serghei Diaconu.

Oficialul a precizat că, în prezent, nu există motive pentru menținerea unui regim la fel de sever precum starea de urgență, însă autoritățile au nevoie de instrumente care să le permită să reacționeze fără întârzieri.

„Situația nu este într-atât de gravă, nici la nivel hidrologic, nici la nivel energetic, cum era anterior. În schimb, în sectorul energetic rămân în continuare riscurile, care nu ne duc neapărat spre necesitatea de a declara o nouă stare de urgență, dar Guvernul trebuie să aibă suficiente mecanisme și pârghii de intervenție rapidă”, a declarat șeful Centrului de Management al Crizelor.

Ce măsuri pot lua autoritățile

Starea de alertă le permite instituțiilor să intervină mai rapid în cazul unor dezechilibre pe piața energiei. Printre instrumentele disponibile se numără procurarea de urgență a electricității sau a motorinei, inclusiv de pe piața pentru ziua următoare, prioritizarea anumitor importuri și limitarea sau chiar interzicerea unor reexporturi, dacă situația o va impune.

De asemenea, autoritățile pot prioritiza alimentarea cu energie a instituțiilor esențiale, precum spitalele, instituțiile sociale și școlile.

„Acest regim ne permite, în caz de necesitate, să avem pârghiile necesare și mecanismele necesare de procurări de urgență, la oră, indiferent de tipul contractului existent. Ne permite să prioritizăm anumite importuri și, din contra, să limităm, în caz de necesitate, anumite reexporturi sau chiar să interzicem anumite activități”, a explicat Serghei Diaconu.

O altă măsură vizează accelerarea conectării instalațiilor de stocare a energiei. Acestea ar putea permite păstrarea surplusului de electricitate produs în timpul zilei, în special din surse solare, și utilizarea lui în orele de seară, când consumul crește.

Diaconu susține că procedurile vor putea fi simplificate considerabil, astfel încât noile capacități să fie conectate într-un timp mai scurt.

„Dacă vrei să stochezi și să produci, ești îndreptățit acum, în baza acestor decizii, să faci această conectare fără multă birocrație, mult mai repede. În loc de șase luni, poți să o faci pe tot, folosind starea de alertă”, a menționat oficialul.

Vor exista deconectări de electricitate în această iarnă?

Autoritățile spun că depun eforturi pentru a evita întreruperile în alimentarea consumatorilor. Serghei Diaconu a amintit că Republica Moldova a trecut deja printr-o perioadă de cinci zile în care nu a putut importa energie electrică din Ucraina, după ce infrastructura de transport a fost bombardată. Chiar și în acele condiții, consumatorii nu au fost deconectați.

Potrivit lui, situația a fost gestionată prin achiziții urgente, redistribuirea energiei și identificarea unor surse alternative de aprovizionare.

„În cinci zile în care am stat fără energie din Ucraina, nu au fost nicio deconectare. Pentru că s-a lucrat la cronometru, s-a lucrat la oră, s-a lucrat cu procurări făcute la minut, dacă trebuie, și s-a redistribuit, și s-a căutat orice alternativă de acces a energiei. Același lucru facem și acum”, a declarat Serghei Diaconu.

Expertul în energetică și fostul ministru al Energiei, Victor Parlicov, consideră că Republica Moldova este astăzi într-o situație mai bună decât în iernile precedente, inclusiv datorită sincronizării sistemului energetic cu cel european, realizată în 2022, și experienței acumulate de instituțiile responsabile.

Totuși, există un factor major pe care autoritățile de la Chișinău nu îl pot controla: evoluția războiului din Ucraina și eventualele atacuri asupra infrastructurii energetice.

„Noi suntem într-o situație mult mai bună, din punctul de vedere al securității, decât am fost în câteva ierni precedente. Practic, unicii factori care ar putea duce la întreruperea temporară a alimentării cu energie sunt factorii pe care noi nu îi controlăm, spre exemplu războiul. Dacă se lovește infrastructura de transport din Ucraina, de pe teritoriul Ucrainei, linia noastră, noi nu putem”, a explicat Victor Parlicov.

Problema nu este doar dacă va fi suficientă energie, ci și cât va costa

Expertul atrage atenția că principala vulnerabilitate a Republicii Moldova nu ține neapărat de lipsa energiei, ci de costurile la care aceasta ar putea fi cumpărată și de capacitatea gospodăriilor de a suporta facturile.

„La noi nu este o criză energetică. La noi nu este o criză de securitate energetică. La noi, în primul rând, este o criză, dacă doriți, socială, economică. O criză de preț, o criză de expunere a bugetelor familiilor la cheltuieli pe care mulți nu și le pot permite”, a declarat Victor Parlicov.

Potrivit acestuia, din luna decembrie, capacitatea garantată de import al energiei electrice din România se va reduce la aproximativ 330 de megawați. În orele de vârf, consumul Republicii Moldova poate ajunge la circa 1.000 de megawați, în timp ce producția internă de pe malul drept al Nistrului este de aproximativ 200 de megawați. La aceasta se poate adăuga energia produsă de centralele eoliene, în funcție de condițiile meteo.

Astfel, în anumite intervale, în special seara, ar putea apărea un deficit de sute de megawați, care va trebui acoperit prin importuri sau alte soluții. Expertul spune că este important ca autoritățile să identifice din timp sursele necesare, pentru a evita achizițiile de urgență la prețuri foarte mari.

„Restul este deficitul pe care noi trebuie să-l acoperim zilnic. Trebuie să ne gândim de unde îl acoperim”, a punctat Parlicov.

Prin urmare, instituirea stării de alertă nu înseamnă că deconectările de electricitate sunt inevitabile sau că acestea vor avea loc după un anumit program. Autoritățile spun că regimul le oferă instrumentele necesare pentru a preveni asemenea situații. Totuși, riscul unor întreruperi temporare nu poate fi exclus, mai ales în cazul unor noi atacuri asupra infrastructurii energetice din Ucraina.

Starea de alertă, instituită în sectorul energetic din Republica Moldova

Republica Moldova intră în stare de alertă în sectorul energetic pentru următoarele 30 de zile, începând cu 25 noiembrie. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern și are scopul de a preveni eventualele probleme de aprovizionare cu energie electrică, gaze naturale și produse petroliere în perioada rece a anului.

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