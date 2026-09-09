Zece zile de tăcere, trei ședințe de Guvern și zero apariții în fața presei. După tragedia de la Măgdăcești, unde o femeie protejată de stat a fost omorâtă de soț, ministrul Justiției a avut trei ocazii să explice ce a mers prost și ce face statul pentru ca o asemenea tragedie să nu se mai repete. La fiecare ședință de guvern, jurnaliștii l-au solicitat, dar fără succes. Vladislav Cojuhari părăsea sala astfel încât să nu fie observat. Am solicitat Guvernului să explice de ce ministrul evită presa într-o situație în care întreaga societate cere răspunsuri, anume de la oamenii care conduc acest domeniu - cel în care victima și-a încredințat propria viață.

La două zile distanță după dublul deces, a avut loc ședința ordinară a Guvernului. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a fost prezent.

„- Punctul 11, domnule Cojuhari?

- Vă mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru.”

După ședința Guvernului, ministrul Justiției a fost solicitat de jurnaliști pentru a oferi explicații despre cum a fost posibil ca o femeia, aflată în protecția statului, să fie omorâtă de soț, el fiind cu brățară electronică. Ministrul însă a ieșit pe ușa din spate. La scurt timp, Cojuhari a făcut o postare pe facebook, în care a prezentat cronologia faptelor care au dus la tragedia din Măgdăcești și a anunțat că directorul Inspectoratului Național de Probațiune și-a depus demisia.

Au trecut câteva zile, iar ieri, 8 septembrie, a avut loc o nouă ședință de Guvern. Scenariul s-a repetat. Ministrul Justiției a fost prezent, presa a avut întrebări, iar Cojuhari nu a apărut în fața presei.

Și iată-nă astăzi, la o nouă ședință de Guvern, dar la care a fost aplicat același tipar. Jurnaliștii l-au solicit pe ministrul Justiției, oferindu-i și întrebările despre care Cojuhari a fost informat, însă fără rezultat. În aceste condiții, am solicitat un comentariu de la Guvern și anume cum comentează atitudinea ministrului în raport cu presa. Ni s-a promis că la viitoarea ședință se vor asigura că ministrul va face comentariile așteptate de 10 zile.

De asemenea, purtătoarea lui de cuvânt s-a arătat mirată de faptul că presa îl solicită repetat pentru declarații și a propus să organizeze un interviu. Tragedia de la Măgdăcești a avut loc pe 31 august. Un bărbat, pe numele căruia fusese emisă o ordonanță de protecție și care urma să fie monitorizat cu o brățară electronică, a intrat înarmat în locuință, și-a împușcat soția, după care s-a ucis.

Preliminar, autoritățile au anunțat că brățara nu ar fi funcționat încă din prima zi, însă problema nu a fost soluționată. După tragedie, șeful Inspectoratului Național de Probațiune, instituția responsabilă de aplicarea și monitorizarea măsurilor de supraveghere electronică, și-a dat demisia. Între timp, premierul Tofan a promis 200 de brățări noi, până ieri, 8 septembrie. Am cerut să ni se comunice dacă au ajuns la Inspectoratul Național de Probațiune. Potrivit Guvernului, brățările sunt recepționate pe etape. Mâine, 30 la sută dintre acestea vor fi gata pentru a fi puse în funcțiune.