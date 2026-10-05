Energocom vine cu explicații după ce în spațiul public au apărut critici potrivit cărora compania ar fi trebuit să cumpere încă din primăvara acestui an întreaga cantitate de gaze necesară pentru sezonul rece 2026–2027. Compania spune că procesul de achiziție este mult mai complex și depinde de mai mulți factori, de la banii disponibili și consumul estimat până la posibilitatea de a transporta fizic gazele în Republica Moldova.

Pentru achiziții, Energocom folosește o linie de credit de tip revolving oferită de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Banii sunt utilizați pentru procurarea gazelor, apoi rambursați din încasările de la consumatori și pot fi accesați din nou în ciclul următor.

Potrivit companiei, creditul este rambursat anual, în trei tranșe: 170 de milioane de euro până la 30 aprilie, 80 de milioane până la 30 mai și 50 de milioane până la 15 iunie.

În primul ciclu, aferent anului 2025, Energocom a utilizat doar prima tranșă, de 170 de milioane de euro, pe care a rambursat-o integral și la timp, până la 30 aprilie 2026.

Compania explică faptul că tocmai în lunile de primăvară banii încasați de la consumatori sunt direcționați către rambursarea creditului. Astfel, aceleași resurse nu pot fi folosite în paralel pentru a cumpăra în avans întreaga cantitate de gaze necesară pentru iarnă.

Cât gaz trebuie cumpărat? Calculul s-a schimbat

Un alt factor important este consumul. Din aprilie 2026, odată cu liberalizarea pieței, consumatorii noncasnici mari au ieșit din portofoliul reglementat al Energocom. Această categorie reprezenta peste 40% din consumul anual.

Potrivit companiei, procesul continuă, iar alte categorii de consumatori noncasnici urmează să treacă pe piața liberă. Prin urmare, volumul de gaze pe care Energocom trebuie să îl asigure se modifică și trebuie estimat cât mai exact.

Compania susține că achiziționarea unei cantități mai mari decât cea care va fi efectiv consumată ar genera costuri suplimentare, care, în cele din urmă, s-ar putea reflecta în facturile consumatorilor.

Gazul trebuie și transportat până în Moldova

Energocom mai explică faptul că nu este suficient ca gazul să fie cumpărat. Acesta trebuie adus fizic în Republica Moldova prin rețelele de transport ale statelor vecine.

Capacitatea de transport este rezervată prin licitații organizate de operatorii din țările vecine, separat pentru perioade anuale, trimestriale, lunare sau chiar zilnice. Costurile diferă în funcție de perioada pentru care este rezervată capacitatea.

Astfel, achiziția gazului și rezervarea transportului trebuie coordonate. Cumpărarea unor volume mari fără garanția că acestea pot fi transportate până în țară poate genera costuri suplimentare sau chiar riscul ca gazul achiziționat să nu poată ajunge la destinație.

Energocom: Nu cumpărăm gaz mizând pe evoluția prețurilor

Compania explică și de ce utilizează informațiile furnizate de agenții internaționale precum Argus și Bloomberg. Acestea sunt folosite drept repere pe piețele energetice internaționale de producători, furnizori, instituții financiare și autorități.

Energocom susține că nu își bazează strategia pe presupunerea că prețurile vor crește sau vor scădea. O astfel de abordare ar implica riscuri și ar putea deveni una speculativă.

Compania spune că urmărește să obțină cele mai bune condiții de achiziție, dar, în același timp, să limiteze riscurile și să asigure continuitatea și securitatea aprovizionării cu gaze naturale a Republicii Moldova.