Autoritatea Națională de Integritate (ANI) anunță că pagina sa oficială de internet a fost temporar indisponibilă din cauza unor lucrări de mentenanță și actualizare a conținutului. Reprezentanții instituției susțin că intervențiile au avut scopul de a îmbunătăți funcționalitatea și accesibilitatea platformei.

Într-un comunicat, instituția precizează că activitatea sa continuă să se desfășoare în condiții de deplină transparență și îndeamnă publicul să nu interpreteze eronat indisponibilitatea temporară a site-ului.

„Pentru a evita orice speculații sau interpretări eronate, menționăm că activitatea instituției se desfășoară în continuare în condiții de deplină transparență, iar lucrările tehnice au drept scop îmbunătățirea funcționalității și accesibilității site-ului”, se arată în comunicatul ANI.

Pagina web poate fi accesată din nou

Autoritatea Națională de Integritate și-a cerut scuze pentru eventualele dificultăți întâmpinate de utilizatori în accesarea informațiilor și a anunțat că pagina oficială este din nou funcțională.