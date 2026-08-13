Noile prevederi ale reformei „Restart în educație” vor fi implementate cu un an mai târziu în școlile din Chișinău, Bălți și UTA Găgăuzia decât în restul țării. Ministrul Educației, Dan Perciun, afirmă că motivele amânării diferă de la un caz la altul, iar în cazul capitalei acuză autoritățile municipale că s-au opus reformei și au blocat pregătirile pentru implementarea acesteia. În replică, primarul Chișinăului, Ion Ceban, susține că reforma nu rezolvă problemele din sistem, precum salariile profesorilor, ci urmărește centralizarea școlilor sub controlul autorităților centrale.

Dan PERCIUN, MINISTRUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII: „Am transmis Parlamentului un set de amendamente la reforma „Restart în educație”, care prevede trecerea școlilor din subordinea consiliilor locale în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, prin intermediul agențiilor teritoriale pentru educație.”

Potrivit lui Perciun, din cauza că autoritățile municipale din capitală s-au opus reformei și au blocat pregătirea acesteia, li se mai oferă un an pentru a demonstra că actualul model de administrare, pe care îl apără, poate rezolva problemele reale ale școlilor din capitală.

Totodată, ministrul a mai enumerat câteva motive, printre care sunt: supraaglomerarea, probleme care țin de incluziunea copiilor cu cerințe speciale, plățile informale unde părinții contribuie cu bani, etc.

Reacția lui Ion Ceban

Intr-o postare pe pagina sa de facebook, Ion Ceban a scris că reforma „Restart în educație” nu oferă soluții pentru problemele cu care se confruntă sistemul educațional, inclusiv salariile profesorilor, birocrația și investițiile în școli. Potrivit primarului, principalul obiectiv al reformei este centralizarea instituțiilor de învățământ sub controlul autorităților centrale.

Situația din Bălți

În cazul municipiului Bălți, Perciun spune că reforma ar putea fi pregătită și în 2027, însă autoritățile vor o abordare uniformă cu cea din Chișinău. La Bălți, acest interval de timp va fi folosit în special pentru trecerea școlilor la autogestiune financiară și pentru clarificarea unor aspecte ce țin de delimitarea proprietăților.

Situația din Găgăuzia - una distinctă

Autonomia din Găgăuzia are un statut juridic special, iar reforma „Restart în educație” nu presupune schimbarea subordonării școlilor din autonomie, ținând cont de prevederile legii speciale, potrivit ministrului.

În același timp, în autonomie sunt în desfășurare o serie de procese politice și instituționale care trebuie să ajungă la o finalitate în acest an.

„În aceste condiții, considerăm rezonabil ca 2028 să fie anul intrării în vigoare a prevederilor reformei aplicabile UTA Găgăuzia”, a adăugat Perciun.

La 30 iulie, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat în prima lectură, proiectul de lege privind reforma „Restart în educație”, o inițiativă menită să modernizeze modul de administrare a sistemului educațional și să ofere tuturor copiilor acces la o educație de calitate, indiferent de localitatea în care învață.

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