Directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, a explicat majorarea tarifelor pentru pașapoartele și permisele de conducere, precum și introducerea unor taxe noi pentru serviciile de licențiere, autorizare și certificare. Potrivit acestuia, ajustările sunt necesare pentru a acoperi costurile tot mai mari și pentru a evita un deficit bugetar.

Mircea EȘANU, DIRECTOR ASP: „Ne propunem să acoperim costurile, pentru că prețul la pașaport nu a fost schimbat de patru ani și vrem să nu intrăm într-un deficit bugetar”.

Șeful ASP susține că noile modificări nu înseamnă doar scumpiri, ci și reduceri de tarife pentru anumite servicii. El a precizat că ajustările sunt împărțite în două categorii principale. Prima vizează actele de identitate și documentele de călătorie.

Mircea EȘANU, DIRECTOR ASP: „Noul permis de conducere care se scumpește cu 20 de lei, deci o schimbare minimală. Cea mai semnificativă este partea la pașaport, de la 650 la 790, dar ele sunt determinate de fapt în obiectivea scumpirilor mondiale, logistice, prețul de achiziție în materie primă. Și da, chiar și așa, noi suntem, cred că, sub 90% din statele europene la prețul pașaportului în regim ordinar.

Al doilea pachet de modificări se referă la serviciile de licențiere și autorizare destinate mediului de afaceri. În acest sens, tariful pentru autorizarea spațiilor de cazare va fi redus cu 50%, măsură care, potrivit șefului ASP, urmărește să stimuleze dezvoltarea agroturismului și a turismului rural.

Totodată, pentru autorizațiile destinate investițiilor strategice, care depășesc șapte milioane de lei, instituția intenționează să aplice facilități, astfel încât costurile activității ASP să nu fie transferate asupra categoriilor sociale.

Eșanu a mai declarat că Agenția va continua să subvenționeze aproximativ 33-35% din serviciile pe care le prestează pentru pensionari, persoane în vârstă și tinerii care se documentează pentru prima dată. De asemenea, acesta a amintit că instituția continuă procesul de eliberare gratuită a circa 1,9 milioane de cărți de identitate.

Noile prețuri pentru acte și serviciile urgente

Guvernul a publicat un proiect de hotărâre care prevede majorarea tarifelor pentru mai multe servicii prestate de Agenția Servicii Publice, dar și introducerea unor taxe noi pentru servicii de licențiere, autorizare și certificare.

Potrivit proiectului, tariful standard pentru eliberarea pașaportului în termen de 20 de zile lucrătoare va crește de la 650 de lei la 790 de lei. Vor fi majorate și tarifele pentru eliberarea documentului în regim de urgență.

TARIFE PENTRU ELIBERAREA PAȘAPORTULUI ÎN REGIM DE URGENȚĂ

-10 zile lucrătoare – de la 980 la 1.190 de lei

-5 zile lucrătoare – de la 1.240 la 1.500 de lei

-O zi lucrătoare – de la 1.430 la 1.740 de lei

-În ziua adresării – de la 1.690 la 2.050 de lei

-În decurs de șase ore – de la 2.080 la 2.530 de lei

Noile tarife pentru pașapoarte urmează să intre în vigoare la 30 septembrie 2026. Creșteri de preț sunt prevăzute și pentru eliberarea, preschimbarea sau restabilirea permiselor de conducere. Tariful standard, pentru eliberarea documentului în 20 de zile lucrătoare, va crește de la 420 la 440 de lei.

TARIFE PENTRU ELIBERAREA PERMISULUI ÎN REGIM DE URGENȚĂ

-10 zile lucrătoare – 880 de lei (față de 760);

-5 zile lucrătoare – 1.320 de lei (față de 1.100);

-3 zile lucrătoare – 1.760 de lei (față de 1.440);

-24 de ore – 2.200 de lei (față de 1.780);

-În ziua adresării – 2.640 de lei (față de 2.120).

În cazul serviciilor urgente de eliberare a permisului, noile tarife propuse prevăd un cost de 880 de lei pentru perfectarea documentului în termen de 10 zile lucrătoare, comparativ cu 760 de lei în prezent. Pentru eliberarea în 5 zile lucrătoare, tariful va fi de 1.320 de lei, față de 1.100 de lei. Eliberarea în 3 zile lucrătoare va costa 1.760 de lei, în loc de 1.440 de lei, iar în termen de 24 de ore – 2.200 de lei, comparativ cu 1.780 de lei. Cel mai rapid serviciu, cu eliberarea permisului în ziua adresării, va avea un tarif de 2.640 de lei, față de 2.120 de lei în prezent.

Aceste modificări vor intra în vigoare odată cu publicarea hotărârii în Monitorul Oficial. Proiectul introduce totodată un nou compartiment în nomenclatorul serviciilor ASP, dedicat activităților de licențiere, autorizare și certificare, atât în domeniul comercial, cât și economic.

Noile prevederi vor intra în vigoare la o lună după publicarea actului normativ.

Potrivit autorilor, majorarea tarifelor este determinată de creșterea costurilor de producere a pașapoartelor și permiselor de conducere. Costul blanchetelor pentru pașapoarte a crescut cu 56%, iar pentru permise – cu 65%. ASP estimează venituri suplimentare de aproximativ 27–28 de milioane de lei până la sfârșitul anului 2026. Fără aceste modificări, instituția ar putea înregistra un deficit de circa 67 de milioane de lei.