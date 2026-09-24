Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de 44 de ori de la începutul acestui an, de peste două ori mai mult decât în tot anul 2025. Datele Serviciului de Operații Aeriene al Armatei Naționale, prezentate până la 24 septembrie, arată o creștere constantă a incidentelor pe fondul atacurilor aeriene asupra Ucrainei. În total, în perioada 2022–2026, au fost înregistrate 81 de cazuri în care în spațiul aerian al țării au pătruns drone, rachete sau alte obiecte aeriene.

Potrivit ministerului Apărării, în total, în perioada 2022–2026, au fost înregistrate 81 de cazuri de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova. În aceste incidente au fost implicate rachete și drone de producție rusească și iraniană, inclusiv drone-momeală.

Total incidente/ Ministerul Apărării

Dacă în 2022 au fost raportate patru incidente, în 2023 numărul acestora a ajuns la șase, iar în 2024 – la 10. În 2025 au fost înregistrate 17 cazuri. Cea mai mare creștere se atestă în acest an – 44 de incidente până la 24 septembrie.

Evoluția incidentelor/ Ministerul Apărării

Din totalul cazurilor raportate în ultimii patru ani, 45 au implicat drone, 12 – drone-momeală, iar șase – rachete. În alte 17 situații au fost identificate la sol fragmente de drone sau rachete. Un alt caz a vizat un obiect asemănător unui balon.

Tipuri de obiecte/ Ministerul Apărării

În mai mult de 50 de cazuri, obiectele au traversat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova fără să ajungă la sol. În 17 situații, obiectele sau fragmentele acestora au fost identificate la sol, fără a provoca daune, iar 13 incidente s-au soldat cu explozii.

În peste 10 situații, autoritățile au fost nevoite să închidă temporar spațiul aerian din cauza riscului pentru aviația civilă.

Incidentele au fost înregistrate în mai multe regiuni ale țării, însă cele mai multe cazuri au fost raportate în localități și raioane aflate în apropierea frontierei cu Ucraina. Printre zonele menționate se numără localități din UTA Găgăuzia, raioanele Ștefan Vodă, Căușeni, Soroca, Edineț și Briceni, municipiul Bălți, dar și alte raioane din nord și est.