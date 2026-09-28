Aproape 15 mii de oameni au avut nevoie de ambulanță într-o singură săptămână. Echipele Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească au fost solicitate de 14.932 de ori în perioada 21-27 septembrie. Printre cei care au avut nevoie de ajutor medical s-au numărat aproape 2.000 de copii, iar peste 6.200 de pacienți au ajuns ulterior la spital.

Cele mai multe intervenții au fost provocate de urgențele cardiovasculare – 3.937 de cazuri. Printre acestea au fost înregistrate 51 de cazuri de sindrom coronarian acut, situații care necesită intervenție medicală rapidă.

Pe lista celor mai frecvente motive pentru chemarea ambulanței urmează patologiile neurologice – 2.121 de cazuri, dintre care 250 de accidente vasculare cerebrale.

Alte 1.526 de solicitări au fost generate de afecțiuni ale aparatului respirator.

Peste 1.400 de traumatisme într-o săptămână

O cifră importantă se regăsește și în cazul urgențelor traumatologice. În perioada raportată, echipele AMU au intervenit la 1.440 de astfel de cazuri.

Dintre acestea, 99 de persoane au fost rănite în 92 de accidente rutiere. După acordarea ajutorului medical, 83 de pacienți, inclusiv 19 copii, au fost transportați la spital.

Mușcături de animale și înțepături de insecte, printre urgențele raportate

Medicii de pe ambulanță au intervenit și în urma unor incidente provocate de animale și insecte. Au fost înregistrate 38 de cazuri de mușcături de animale și înțepături de insecte.

În aceeași categorie au fost raportate 17 cazuri de combustii, iar în total 57 de urgențe au fost asociate agenților fizici, chimici sau de mediu.

50 de intoxicații, într-o singură săptămână

Totodată, echipele medicale au fost solicitate la 50 de urgențe toxice.

Cele mai multe au fost provocate de medicamente – 28 de cazuri. Au mai fost înregistrate 7 intoxicații cu alcool, 3 cu monoxid de carbon și un caz de intoxicație cu ciuperci.

Din totalul celor 14.932 de solicitări, 515 nu au corespuns criteriilor de urgență medico-chirurgicală.

După acordarea asistenței medicale prespitalicești, 6.220 de pacienți, dintre care 1.296 de copii, au fost transportați la spital.