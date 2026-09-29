Pâinea de ieri, mezelurile rămase în frigider sau fructele care își pierd prospețimea pe masă – toate pot fi transformate într-un preparat gustos. Viitorii bucătari au organizat astăzi un master class interactiv despre gătitul responsabil și reducerea deșeurilor din bucătărie. Evenimentul marchează Ziua Mondială a conștientizării risipei alimentare. Cu acest prilej, Banca de Alimente, susținătoarea acestor proiecte educaționale, reamintește că responsabilitatea față de resurse începe din propria noastră bucătărie.

„Avem o galetă, făcută rapid din orice fruct pe care-l avem acasă.”

„Vom obține brioșe sărate cu roșii, verdeață.”

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Ne aflăm la atelierul Școlii Profesionale nr 2, aici unde viitorii bucătari, împreună cu profesorii lor, ne învață cum din produsele alimentare, care rătăcesc de ceva timp în frigider, putem să gătim responsabil, așa încât să aruncăm cât mai puține alimente.”

Elevii au demonstrat cum ingredientele uitate prin frigider pot deveni o gustare caldă și savuroasă. Cu puțin efort și multă imaginație, o bucată de salam, un produs lactat, o roșie și câteva fire de verdeață au fost transformate în brioșe sărate.

„Acest aperitiv a fost făcut din produse ieftine și presupun că fiecare are acasă așa produse. Am folosit pâine uscată, gogoșar, rădăcină de țelină.”

Nu uităm și de fructele trecute pe prima prospețime. Întrucât sunt ușor alterabile, acestea, de cele mai multe ori, ajung la gunoi, fără a primi o a doua șansă la viață.

„Sunt bune, doar că sunt mai moi, altele sunt stricate pe o parte. Le tăiem și le dăm prin blender și le folosim.”

“așa putem salva fructele care încep să se strice și ca să nu le aruncăm, le putem folosi la copturi.”

„În doar 5 minute am mixat fructele într-un bol și obținem un desert ușor.”

Atelierul este organizat pentru a doua oară, în parteneriat cu Banca de Alimente.

Vitalie BELÎI, DIRECTORUL ȘCOLII PROFESIONALE NR 2: „Urmărim un obiectiv instituțional, ca să formăm bucătari, brutari, cofetari și alte meserii – responsabil. E nobil să gătești fără risipă.”

Ana CEBAN, COMUNICATOR, BANCA DE ALIMENTE: „Banca de Alimente își propune să combată risipa anume prin intermediul educației. Cea mai mare risipă de alimente se întâmplă în gospodărie, de aceea fiecare dintre noi are un aport important pentru ca cât mai puține alimente să ajungă la gunoi.”

Potrivit ONU, în lume, aproximativ o treime din alimentele produse anual ajung la gunoi, iar cantitatea de mâncare risipită ar putea hrăni până la 2 miliarde de oameni.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: “În țara noastră nu există instrumente de măsurare și monitorizare instituțională a risipei de alimente. Totuși, o analiză realizată de IDIS Viitorul arată că, pe an, aruncăm între 71-75 kg per cap de locuitor. Anual, ar fi 180 mii de tone de produse alimentare. Asta înseamnă că anul trecut am aruncat la tomberon 8,9 miliarde de lei, iar pentru 2026 suma este estimată să crească la 9,6 miliarde de lei, adică risipim mâncare și mai mult cu aproape un miliard de lei.”

IDIS Viitorul: Câtă mâncare aruncăm?

71-75 kg per locuitor

180 000 tone pe an

2025 – 8,9 miliarde de lei

2026 – 9,6 miliarde de lei

Banca de Alimente îndeamnă oamenii să planifice cumpărăturile, să le depoziteze alimentele corect și să reutilizeze produsele alimentare pentru a reduce considerabil risipa.