Șapte persoane, printre care patru funcționari ai Agenției Rezerve Materiale și trei reprezentanți ai unei companii, au fost achitate într-un dosar privind o licitație pentru achiziția de material metalic. Procurorii spuneau că aceștia ar fi contribuit la achiziționarea unor materiale care nu corespundeau cerințelor tehnice, provocând statului un prejudiciu de 3,7 milioane de lei.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, în 2023, funcționarii Agenției, împreună cu reprezentanții firmei, ar fi confirmat că aceasta deținea marfa necesară pentru contract, deși produsele nu ar fi corespuns specificațiilor tehnice.

Ulterior, materialele au fost livrate și recepționate, iar firma a încasat 3.712.500 de lei. Procurorii susțin că, prin aceste acțiuni, Agenția Rezerve Materiale ar fi fost prejudiciată cu aceeași sumă.

Dosarul a ajuns în instanță

Cei șapte au fost acuzați de escrocherie în proporții deosebit de mari. Acuzatorii au cerut pedepse cu închisoarea între 8 și 10 ani, precum și recuperarea prejudiciului.

Instanța i-a achitat însă pe toți cei șapte.

Cum a pornit dosarul

În 2023, Agenția Rezerve Materiale a organizat o licitație pentru achiziționarea unui material metalic, în valoare de aproximativ 3,7 milioane de lei. După ce rezultatul inițial a fost contestat, compania care a depus contestația a fost desemnată câștigătoare.

Ulterior, Agenția a încheiat cu firma un contract pentru 25.000 de metri pătrați de material, în valoare de 3.712.500 de lei. Procurorii susțin că marfa livrată nu corespundea specificațiilor tehnice, însă a fost recepționată și achitată integral, ceea ce ar fi provocat prejudiciul invocat în dosar.

Citeste si : Șapte persoane au ajuns pe banca acuzaților, după ce au prejudiciat statul cu circa patru milioane de lei, în urma unei licitații organizate de Agenția Rezerve Materiale