Cu fonduri europene, un bărbat din sudul țării și-a transformat o mică gospodărie într-o afacere de familie. Sergiu Garaba din satul Sadaclia a reușit să-și modernizeze ferma de capre, accesând câteva proiecte europene. Dacă acum 10 ani avea doar două animale, astăzi gospodăria numără 170 de capre. Planurile de creștere nu se opresc aici.

Acestea sunt aparatele pe care le punem la fiecare pulpă, le-au muls, le-au pus înapoi, am deschis poarta și au ieșit in partea astălaltă.

Această linie mecanizată de muls a ușurat mult munca la ferma familiei Garaba. A fost amenajată acum doi ani, cu sprijinul donatorilor europeni, printre care PNUD și Elveția. Tot din fonduri externe au fost instalate un gard electric, pentru a limita deplasarea caprelor în afara terenului, dar și un grajd.

Sergiu GARABA, ADMINISTRATOR FERMĂ: „Avem camere video, prin proiecte europene, calculator la contabil, terasa, masa, cort, sunt binevenite proiectele din UE.”

Ferma are deja trei ani de activitate, dar Sergiu creștea capre și înainte de asta. Iarna, aici muncesc patru oameni, iar vara, când este mai mult de lucru, echipa se mărește cu încă două persoane.

Sergiu GARABA, ADMINISTRATOR FERMĂ: „Deci avem zile când se duci și directorul pe deal cu dânsele și șeful. Sunt zile mai grele, sunt zile mai ușoare, sunt zile, când gata, dai mânile jos, spui că le vinzi. Pe urmă, ne odihnim, și facem planuri pe viitor, iarăși din nou.”

Deși a trecut și prin dezamăgiri, Sergiu consideră că ferma este o afacere profitabilă, cu perspective de dezvoltare. Împreună cu soția sa, și ea implicată în această activitate, își propune să dubleze numărul de capre. Pentru realizarea planului va avea nevoie, din nou, de sprijin european.