Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a avut o săptămână extrem de solicitantă. În perioada 15-21 iunie 2026, echipele de ambulanță au intervenit la aproape 14.700 de cazuri, inclusiv la sute de accidente rutiere, accidente vasculare cerebrale și intoxicații.

Potrivit datelor oficiale, în cele șapte zile analizate au fost înregistrate 14.692 de solicitări, dintre care 1.829 au vizat copii. Totodată, aproape 500 de apeluri s-au dovedit a fi nejustificate și nu au întrunit criteriile unei urgențe medico-chirurgicale.

După acordarea asistenței medicale la etapa de prespital, 6.341 de pacienți au fost transportați la spitale. Dintre aceștia, 5.174 au fost adulți, iar 1.167 – copii.

Urgențele cardiovasculare și neurologice, în topul intervențiilor

Cele mai numeroase intervenții au fost în cazul urgențelor cardiovasculare, unde medicii au fost solicitați de 3.253 de ori. În 61 de cazuri a fost vorba despre sindrom coronarian acut. Alte 2.054 de intervenții au vizat afecțiuni neurologice, inclusiv 240 de accidente vasculare cerebrale.

Pe parcursul săptămânii, echipele de urgență au intervenit și la 1.714 cazuri traumatologice, 1.287 de afecțiuni respiratorii și 202 urgențe infecțioase.

Peste o sută de victime în accidente rutiere

Un capitol aparte îl reprezintă accidentele rutiere. Ambulanța a acordat ajutor medical pentru 128 de persoane implicate în 104 accidente produse pe drumurile din țară. După evaluare și stabilizare, 109 victime, inclusiv 36 de copii, au fost transportate la spital.

Zeci de cazuri provocate de mușcături, arsuri și insolație

De asemenea, au fost raportate 135 de urgențe provocate de factori fizici, chimici sau de mediu. Printre acestea se numără 96 de cazuri de mușcături de animale și înțepături de insecte, 34 de arsuri și un caz de insolație.

Intoxicațiile continuă să pună probleme

Medicii de pe ambulanță au intervenit și la 45 de cazuri de intoxicații. Cele mai frecvente au fost intoxicațiile cu alcool și medicamente – câte 11 cazuri fiecare. Au mai fost înregistrate cinci intoxicații cu monoxid de carbon și trei intoxicații cu droguri. Totodată, în această perioadă au fost raportate patru urgențe alergologice.

Datele arată că serviciul de urgență continuă să gestioneze zilnic un volum ridicat de solicitări, cele mai multe fiind generate de afecțiuni cardiovasculare și neurologice, care rămân printre principalele cauze ale intervențiilor medicale de urgență.