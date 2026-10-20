Debitul apei deversate din lacul de acumulare Novodnistrovsk a crescut în ultimele zile, după precipitațiile înregistrate în regiune. Dacă anterior media era de aproximativ 30 de metri cubi pe secundă, ieri debitul a ajuns la 40 de metri cubi pe secundă, iar astăzi a crescut până la 55 de metri cubi pe secundă.

Potrivit ministrului, creșterea nivelului apei este deja vizibilă în anumite localități. La Vălcineț, raionul Ocnița, în unele sectoare, apa s-a extins cu peste 10 metri spre mal.

În următoarele zile, efectele creșterii debitului ar urma să fie observate și în centrul Republicii Moldova.

Deversările de la Dubăsari se mențin la același nivel

Gheorghe Hajder a precizat că deversările de la lacul de acumulare Dubăsari se mențin la valorile medii înregistrate în ultimele zile.

Creșterea debitului Nistrului vine după precipitațiile din ultimele zile, care au permis majorarea cantității de apă deversate din lacul de acumulare Novodnistrovsk.

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