Pe fundalul penuriei de apă, Guvernul a extins măsurile excepționale și asupra sectorului hidrologic. Starea de urgență, votată astăzi de cabinetul de miniștri, este valabilă la nivel național, pentru o perioadă de două luni. Decizia a fost luată din cauza deficitului tot mai acut în bazinele râurilor Nistru și Prut, o consecință directă a secetei prelungite, care pune în pericol alimentarea populației și a economiei.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Astăzi acumulările sunt de 3 ori mai mici decât deversările pe lac, ceea ce înseamnă că situația s-a agravat, iar starea de urgență ne oferă instrumente pentru a interveni în caz de necesitate, având în vedere că riscurile au crescut. Prioritatea noastră este să asigurăm alimentarea cu apă a cetățenilor, iar cele două stații strategice, care funționează în nordul RM, să fie funcționale, iar în cazul în care vor fi necesare acțiuni suplimentare, noi să avem toate instrumentele ca să intervenim.”

Potrivit ministrului Mediului, nivelul scăzut al apei în râul Nistru, care este principala sursă de apă potabilă din țară, dar și în Prut pot afecta capacitatea stațiilor de captare și funcționarea sistemelor de aprovizionare cu apă. Acest lucru este cauzat și de seceta îndelungată, atât de pe teritoriul Republicii Moldova, cât și din Ucraina, iar rezerva de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk continuă să scadă.

Sergiu DIACONU, DIRECTORUL CENTRULUI DE MANAGEMENT AL CRIZELOR: „Situația hidrologică este foarte gravă, pentru că nu s-a prouat în Carpați, nu s-a schimbat situația de la Novodnestrovsk și nu s-a schimbat situația de la Dubăsari, la stațiile de acumulare a apei. Respectiv, suntem încă extrem de expuși, iar situația doar se amplifică. Scopul și rolul Guvernului este să nu admită să avem penorii severe sau să nu admită să avem creșteri de prețuri care nu mai pot fi suportate de populație.”

În acest context, Ministerul Mediului a anunțat măsurile pentru îmbunătățirea circulației apei în râuri și pentru protejarea resurselor disponibile, cum ar fi înlăturarea barajelor și a construcțiilor ilegale care împiedică scurgerea apei, curățarea și decolmatarea albiilor și consolidarea infrastructurii hidrotehnice. Starea de urgență în sectorul hidrologic va intra în vigoare din 26 septembrie, pentru o perioadă de 60 de zile. Ministerul Mediului a precizat că declararea stării de urgență nu înseamnă întreruperea alimentării cu apă, ci este o măsură ce oferă autorităților posibilitatea de a interveni mai rapid și de a aplica, atunci când va fi necesar, măsuri temporare pentru protejarea surselor de apă și menținerea aprovizionării populației.