O deflagrație s-a produs într-o gospodărie din raionul Strășeni, după ce gazul scurs de la o butelie s-a acumulat într-o bucătărie de vară. În urma incidentului, acoperișul, geamul și parțial ușa încăperii au fost avariate. Nimeni nu a avut de suferit

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la 112 a fost înregistrat pe 9 noiembrie, în jurul orei 17:00, după ce o deflagrație s-a produs în bucătăria de vară a unei gospodării din satul Lozova.

Deflagrația a avariat acoperișul, un geam și o parte din ușa bucătăriei de vară. Din fericire, nu a provocat un incendiu și nu s-au înregistrat victime.

Ce a provocat deflagrația

Potrivit specialiștilor IGSU, deflagrația ar fi fost provocată de o scurgere de gaz de la o butelie, din cauza unui robinet defect.

Recomandările salvatorilor

Salvatorii le recomandă oamenilor să nu folosească buteliile de gaz în interiorul locuințelor și să verifice dacă robinetele acestora sunt în stare bună. De asemenea, aceștia avertizează să nu fie folosite instalații improvizate și să fie evitată încărcarea necorespunzătoare a buteliilor.

În caz de urgență, oamenii sunt îndemnați să sune la 112.