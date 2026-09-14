Două persoane au ajuns la spital cu arsuri, în urma unei deflagrații de la o butelie de gaz propan-butan. Cazul a avut loc, ieri, într-o gospodărie din satul Tomai din Găgăuzia.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, totul s-a întâmplat în jurul orei 7:00. Deflagrația s-a produs ca urmare a unei scurgeri de gaz propan-butan de la o butelie defectă aflată în interiorul bucătăriei de vară.

În urma exploziei tavanul, geamul și ușa de la intrarea în bucătărie cu suprafața de 15 metri pătrați au fost deteriorate. Incendiu în locuință nu s-a produs.

O femeie și un bărbat, transportați la spital cu arsuri

În urma incendiului, proprietara, o femeie de 70 de ani, dar și fratele acesteia 62 de ani s-au ales cu arsuri de gradul I și II. Ulterior, victimele au fost transportate la spital.

Pompierii vin cu recomandări pentru cetățeni

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează cetățenii despre riscul utilizării buteliilor de gaz propan-butan în locuințe. Salvatorii recomandă evitarea exploatării și încărcării acestora în interiorul caselor. Dacă sunt utilizate, buteliile trebuie amplasate în cutii metalice în exteriorul locuințelor, la cel puțin cinci metri de intrare. Totodată, buteliile de rezervă trebuie păstrate exclusiv în aer liber.

În cazul unei scurgeri de gaz sau al unui pericol de explozie, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat Serviciul 112.