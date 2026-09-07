Peste 200 de milioane de lei. Aceasta este suma pe care Chișinăul a direcționat-o, în prima jumătate a acestui an, pentru sprijinul cetățenilor din stânga Nistrului. Sunt bani alocați pentru sănătate, educație și protecție socială. Suma a fost anunțată astăzi de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, ca o replică la acuzațiile așa-zisei administrații de la Tiraspol. Potrivit acesteia, autoritățile de la Chișinău ar fura banii destinați regiunii.

Valeriu CHIVERI, VICEPREMIER PENTRU REINTEGRARE: „Demontăm narativul vădit cinic de la Tiraspol, potrivit căruia Republica Moldova nu cheltuie niciun ban pentru locuitorii din raioanele de est ale țării. Nu este doar o afirmație falsă, ci o denaturare conștientă a realității, care poate fi demonstrată prin fapte și cifre concrete. Iar acest lucru este bine cunoscut de majoritatea locuitorilor din regiune. În realitate, zilnic, locuitorii de acolo vin pe malul drept al Nistrului pentru a munci, a studia, a primi ajutor, a perfecta documente și a beneficia de alte servicii publice.”

Într-un video postat pe pagina oficală a Biroului de reintegrare, Valeriu Chiveri a combătut narativele administrației separatiste de la Tiraspol, care sunt convinse că Guvernul de la Chișinău și-ar însuși fondurile destinate regiunii. Nemulțumirea liderilor separatiști a apărut după ce, de la 1 septembrie, a intrat în vigoare legea privind taxarea importurilor unor marfuri în regiunea transnitreană. În replică, Chiveri afirmă că sprijinul oferit de autoritățile constituționale locuitorilor din raioanele de est ale țării ajunge la zeci de mii de persoane.

Valeriu CHIVERI, VICEPREMIER PENTRU REINTEGRARE:„Doar în prima jumătate a anului 2026, Republica Moldova a alocat pentru sprijinirea locuitorilor din raioanele de est peste 100 de milioane de lei pentru asigurarea medicală, medicamente compensate și dispozitive medicale. Peste 76 de milioane de lei au fost alocate pentru plăți sociale, inclusiv pensii și diverse indemnizații. Peste 42 de milioane de lei au fost alocate prin intermediul sistemului național de educație.”

Vicepremierul a subliniat că sprijinul financiar urmează să fie extins inclusiv prin Fondul de convergență. Declarațiile lui Valeriu Chiveri au fost făcute după ce așa-zisul lider transnistrean, Vadim Krasnoselski, a calificat recent decizia autorităților de la Chișinău privind aplicarea TVA-ului și a accizelor pentru bunurile introduse de operatorii economici din regiunea transnistreană drept o „blocadă economică”.

Vadim KRASNOSELISKII, LIDERUL DE LA TIRARPOL: „Fără rușine, în mod perfid, ne furați banii. Îi furați de la antreprenori. Din bugetul nostru au fost deja scoase, în acest fel, 32 de milioane de dolari.”

Republica Moldova aplică, din 1 septembrie, primele taxe pe valoare adăugată și accize pentru bunurile introduse de operatorii economici din regiunea transnistreană. În prima etapă este vorba despre o listă de mărfuri neesențiale cum ar fi parfumuri, articole pirotehnice, blănuri, pietre prețioase, bijuterii, mijloacele de transport, telefoane și alte aparate.