Doi șoferi au fost la un pas de a provoca un accident grav pe traseul Ialoveni–Piatra Albă, după ce au efectuat depășiri periculoase și au intrat pe contrasens. Momentul a fost surprins de camera de bord a unui automobil care circula regulamentar.

În imagini se vede cum conducătorul auto este nevoit de două ori să evite impactul cu mașinile care veneau din sens opus.

Potrivit Poliției, incidentul a avut loc pe 23 octombrie. În urma verificărilor, organele de drept au identificat șoferii automobilelor de mărcile Honda și Dacia, surprinși în timp ce efectuau manevrele periculoase.

Șoferul automobilului Honda, un bărbat de 70 de ani, a fost documentat și sancționat contravențional. Conducătorul auto al Daciei a fost identificat și citat pentru audieri, urmând să fie documentat cazul și aplicate măsurile legale.

Poliția îndeamnă șoferii să manifeste prudență în trafic și să efectueze depășiri doar atunci când se pot asigura că manevra este sigură.