În prag de iarnă, oamenii se plîng, că nu prea mai au de unde cumpăra cărbuni, după ce depozitele au rămas goale, iar importurile s-au prăbușit în ultimele luni. Comercianții caută furnizori noi, însă avertizează că prețurile ar putea crește cu până la 40 la sută. Potrivit Biroului Național de Statistică, aproape 65 la sută din gospodăriile din Republica Moldova se încălzesc cu sobe pe lemne sau cărbune.

În acest sezon, cărbunele a devenit nu doar mai scump, ci și tot mai greu de găsit, pe fondul războiului din Ucraina și al atacurilor din zona Mării Negre. La Bălți, oamenii spun că ar fi gata să plătească mai mult, dar nu au de unde cumpăra.

„Despre cărbuni eu tac. Prețul a crescut și a crescut nu de la o zi la alta, ci de la o oră la alta. Prețurile desigur că au întrecut orice măsură, dar să ne încălzim trebuie în orice caz. Ce pot să vă spun, e greu, e costisitor, dar trebuie.”

„Anul trecut cărbunii costau 5 mii de lei, anul acesta 5 mii, mai este si de 7 mii. Nu mai cumperi Extra, dar cumperi mai ieftin.”

Alții spun însă că, nu vor mai cumpăra cărbuni, deoarece prețurile anunțate de comercianți sunt prea mari.

„Cărbune nu putem cumpăra, pentru că este scump. De unde să luăm bani?”

„Deocamdată nu am cheltuit bani, încă ne mai uităm la prețuri, pentru că mai avem niște rezerve vechi. Dar, în general, situația este foarte grea, e destul de rău.”

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „La acest depozit din Durlești, ultimul import de cărbune a avut loc la sfârșitul lunii iunie. Dacă până atunci aici erau depozitate peste 1.000 de tone de cărbune, acum depozitul este complet gol.”

Marin BLÂNDU, MANAGER COMPANIE: „Am importat până acum din Kârkâstan cu camioanele până în portul Rostov, acolo trebuiau pusă în barjă și să traverseve marea neagră, până în portul Giurgiulești. Din cauză că marea neagră este acum închisă, nu este posibil de adus cărbune în țară.”

Acum, compania a încheiat contracte cu furnizori din Australia, iar în aproximativ două săptămâni vor ajunge primele livrări de cărbune. Dacă anul trecut o tonă de cărbune costa peste 7 mii de lei, în acest an prețul ar putea crește cu 40 la sută.

Marin BLÂNDU, MANAGER COMPANIE: „Logistica este mult mai mare, țara de export este acum mai departe, este mai costisitor. Trebuie să ajungă în portul din Constanța și de acolo să vedem cum facem, să ajungă cu camioanele sau prin barjă până la Giurgiulești.”

În doar trei luni, importul de cărbune a scăzut drastic: de la 4.700 de tone în iulie, la doar 200 de tone în septembrie. Potrivit estimărilor prezentate 80 la sută din cărbune este utilizat de gospodării pentru încălzire. Restul revine instituțiilor publice și altor consumatori. Potrivit Biroului Național de Statistică, aproape 65 la sută din gospodăriile din Republica Moldova se încălzesc cu sobe pe lemne sau cărbune.