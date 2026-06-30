În aceste momente, ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Anticorupție descind cu percheziții la sediul MoldATSA într-un dosar penal deschis pentru suspiciuni de abuz în serviciu în forme agravante.

„Cauza penală a fost pornită la scurt timp după finalizarea evaluării integrității instituționale desfășurate la întreprindere, în urma acumulării informațiilor care au determinat existența unor suspiciuni rezonabile privind săvârșirea infracțiunii investigate”, a comunicat CNA.

Totodată, CNA și PA au subliniat că acțiunile desfășurate au drept scop administrarea probelor necesare pentru clarificarea tuturor aspectelor cauzei și desfășurarea unei investigații complete și obiective.

Scandalul MoldATSA: Fostul șef și-ar fi înfrumusețat CV-ul

Scandalul de MolodATSA a pornit acum aproximativ două săptămâni, după ce Ziarul de Gardă a publicat o investigație în care se arată că Dumitru Vangheli ar fi inclus informații false în CV-ul depus la concursul organizat de Agenția Proprietății Publice în anul 2025. Potrivit investigației, acesta ar fi declarat că a obținut licența de pilot la o academie privată din Canada și că a activat timp de doi ani în calitate de pilot la compania Air Canada.

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La scurt timp distanță, o altă investigație publicată de Rise Moldova a dezvăluit faptul ca purtătoarea de cuvânt a întreprinderii de stat Moldatsa, Anastasia Taburceanu ar fi anul acesta lunar un salariu, cu adaosuri, de 120 de mii de lei lunar. Pe 23 iunie, Taburceanu a anunțată ca pleacă din funcție și a declarat că va restitui sporurile și adaosurile salariale încasate pe durata activității sale în cadrul instituției.

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Dumitru Vangheli, suspendat din funcție

Ulterior, Dumitru Vangheli a fost demis din funcția de director al întreprinderii Moldatsa. Decizia a fost luată pe 20 iunie de consiliul de administrație a întreprinderii pe motiv că nu mai are încredere în acesta. Totodată, Vangheli nici nu a confirmat, nici nu a negat că ar fi activat ca pilot la compania Air Canada, însă a scris că a urmat instruiri în domeniul aviației și a acumulat experiență în sectorul aviatic canadian, precizând că unele formulări din CV au fost „sumare”.

APP urmează să fie reorganizată

Ulterior, premierul Alexandru Munteanu a anunțat că Agenția Proprietății Publice responsabilă de gestionarea întreprinderilor de stat, inclusiv de numirea șefului demis de la Moldatsa, va fi reorganizată „din temelie”, iar Corpul de Control al prim-ministrului a fost demis pe 24 iunie.

Demisii în urma scandalului MoldATSA

Ieri, deputatul partidului de guvernare, Radu Marian, a anunțat că pleacă de la șefia Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe în urma scandalului de la MoldATSA. El a scris că angajarea fostului director în baza unui CV falsificat a afectat credibilitatea PAS și că își asumă responsabilitatea pentru faptul că el l-a recomandat pe fostul șef al companiei, fără să știe despre presupusele abuzuri salariale din cadrul întreprinderii. Radu Marian a recunoscut că a copilărit în aceeași curte cu Dumitru Vangheli, dar spune că nu au fost prieteni.

Ulterior, directorul general al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, și-a anunțat și el demisia și a spus că își asumă responsabilitatea pentru faptul că activitatea fostului director al MoldATSA nu a fost verificată suficient de riguros. Acesta a afirmat că, deși politica salarială ținea de conducerea întreprinderii, amploarea deciziilor luate impunea un control mai atent din partea Agenției.

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