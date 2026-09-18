Peste 10 000 de articole destinate pescuitului și 106 articole vestimentare au fost găsite în podeaua unui autoturism și sub bancheta din spate a automobilului unui moldovean. Acesta a fost prins la vama Tudora.

Potrivit Serviciului vamal, în urma controlului, au fost găsite peste 10 mii de articole pescuitului și 106 articole vestimentare, ascunse în podeaua autoturismului și sub bancheta din spate.

S-a întâmplat la postul vamal Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova, în cadrul controlului unui autoturism.

La volanul mașinii se afla un cetățean al Republicii Moldova de 37 de ani.

Mărfurile, ascunse în podeaua și sub bancheta din spate a automobilului

Mai exact, în spațiul special amenajat în podeaua mijlocului de transport și sub bancheta din spate au fost găsite 106 articole vestimentare cu însemnele unei mărci comerciale și peste 10 000 de articole destinate pescuitului.

Bunurile nedeclarate au fost ridicate, iar cercetările continuă.