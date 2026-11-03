După atacul cibernetic asupra sistemelor statului, cetățenii ale căror date personale au fost compromise pot cere despăgubiri în instanță. În același timp, instituțiile care nu au protejat aceste informații riscă amenzi de până la două milioane de lei. Potrivit președintelui Asociației pentru Protecția Vieții Private, Sergiu Bozian, noile prevederi ale Legii privind protecția datelor cu caracter personal, intrate în vigoare în acest an, le permit oamenilor să se adreseze direct instanței. Deocamdată, avocații spun că nu au primit solicitări din partea cetățenilor în acest sens.

Potrivit președintelui Asociației pentru Protecția Vieții Private, cetățenii ale căror date personale au fost compromise în atacul cibernetic pot cere despăgubiri morale și materiale în instanță.

Sergiu BOZIAN, PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI PENTRU PROTECȚIA VIEȚII PRIVATE: „Legea a intrat în vigoare în 23 august 2026.

- AGE trebuie să confirme mai întâi faptul prelucrării după care să se adreseze în instanța de judecată.

- Dacă există faptul accesării neconformei el poate depune deja o plângere. Simpla vizualizare deja presupune o încălcare.”

Cum legea este încă deocamdată nouă, nu există niciun caz în care o instituție de stat să fie sancționată pentru că nu a protejat sau a divulgat date cu caracter personal, însă practica internațională oferă suficiente exemple în care decidenți sau structuri ale statului au plătit „amenzi de milioane de euro”.

Sergiu BOZIAN, PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI PENTRU PROTECȚIA VIEȚII PRIVATE: „Simplul cetățean ar trebui să aibă un nivel similar de protecție ca în Uniunea Europeană. Inovația noului cadru legal este că legea se aplică inclusiv față de autoritățile publice, instituțiile și autoritățile publice pot fi sancționate pentru prelucrarea neconformă sau pentru admiterea unor astfel de scurgeri de date.

Până în prezent nu am văzut prea multe reacții în spațiul public, dar în situațiile similare care au fost în Franța, Olanda și alte țări autoritățile de protecție a datelor au aplicat sancțiuni de milioane de euro, inclusiv au fost mai multe demisii și au fost inițiate dosare penale.”

Amenzile prevăzute sunt de până la un milion de lei sau 1% din cifra de afaceri din anul precedent și de până la două milioane de lei sau 2% din cifra de afaceri a operatorilor care nu au protejat datele. Avocații cu care am discutat ne-au spus că încă nu au înregistrări plângeri din partea cetățenilor, cărora le-au fost furate datele cu caracter personal.

Vladislav ROȘCA, AVOCAT: „Nu am avut nicio solicitare față de biroul nostru cu așa cerințe.

Sunt foarte multe întrebări aici.

- Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal ar trebui să intervină, să verifice dacă au fost accesate de către Agenție sau prin intermediul ei au fost accesate de terțe persoane. Sunt foarte multe necunoscute. Asta e o răspundere intelectuală ce presupune patru elemente de bază, fapta ilicită, vinovăția, prejudiciul și legătura cauzală. Dacă vom spune că cetățeanul are dreptul să se adreseze o să generăm 750 de mii de cereri în instanța de judecată, dar nu neapărat aceste cereri vor satisface cerințele reclamanților.”

Reprezentanții Agenției de Guvernare Electronică ne-au confirmat că au primit petiții de la cetățeni, dar nu au precizat câte. Totodată, autoritățile urmează să stabilească o modalitate prin care persoanele ale căror date au fost accesate în urma atacului cibernetic să fie informate. Între timp, după atacul asupra sistemelor informaționale și registrelor de stat, Agenția vine cu cinci clarificări pentru a răspunde întrebărilor și îngrijorărilor apărute în rândul cetățenilor.

Valeria CAPRA, REPORTER PRO TV: „Astfel, nu este necesară schimbarea actului de identitate, iar extragerea neautorizată a datelor nu înseamnă că acestea au fost șterse din registrele de stat. Autentificarea prin EVOSign și cea în doi pași au fost dezactivate temporar, ca măsură de precauție, pentru verificări suplimentare de securitate. De asemenea, ștergerea aplicației mobile EVO nu împiedică și nu oprește scurgerea datelor.”

RECOMADĂRILE AGE

1. Nu este necesară schimbarea actului de identitate, un document nou nu schimbă IDNP-up și nu elimină informațiile deja extrase.

2. Extragerea neautorizată a datelor nu înseamnă ștergerea lor.

3. Autentificarea prin EVOSign și în doi pași a fost dezactivată temporar, ca măsură preventivă pentru verificări suplimentare de securitate.

4. Nu este necesar să ștergeți contul aplicației mobile EVO pentru ca datele să nu mai fie scurse. Atacul a vizat sisteme informaționale și registre de stat în care sunt stocate date, nu conturile utilizatorilor aplicației.

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal le recomandă cetățenilor care au observat accesări suspecte ale datelor lor să ceară mai întâi explicații de la Agenția de Guvernare Electronică. Cu răspunsul primit, aceștia se pot adresa direct instanței de judecată pentru a solicita despăgubiri. Centrul anunță că a inițiat o investigație pentru a stabili cum s-a produs atacul cibernetic și dacă instituțiile responsabile de sistemele vizate și-au respectat obligațiile legale.