Deșeuri medicale periculoase au fost depistate la gunoiștea din Porumbeni din raionul Criuleni. Garda Națională de Mediu a publicat imagini în care se văd mii de tuburi de perfuzii și zeci de tine de plastic. Inspectoratul pentru Protecția Mediului s-a autosesizat în urma acestor imagini.

„Pelicula asta se fărâmă de când stă în soare”, spun cei de la Garda Națională de Mediu care au publicat imaginile.

Din imagini se văd o mulțime de deșeuri medicale, care sunt periculoase pentru mediu, dar și acte de identitate.

„Nu putem să înțelegem, cum au apărut sute ba chiar mii de permise de conducere românești?

2. Mii de tuburi de perfuzii, de ce sunt acolo zeci de tone de plastic? Cine răspunde la toate aceste întrebări?”, se arată în descrierea video-ului.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului s-a autosesizat

În urma imaginilor și informațiilor publicate în mediul online, Inspectoratul pentru Protecția Mediului spune că au fost demarate procedurile de control, iar inspectorii de mediu vor documenta faptele pe loc și vor evalua prejudiciul adus mediului înconjurător. Totodată, în comunicatul lor se arată că vor fi sesizate organele competente privind actele de identitate depistate acolo.

Deșeuri medicale, depistate anterior într-un depozit din Ciorescu

Acum două zile, peste 20 de metri cubi de deșeuri medicale periculoase, inclusiv seringi, medicamente și echipamente medicale utilizate, au fost depistate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului, fiind depozitate ilegal în 21 de saci. Într-un depozit din Ciorescu, analizele de laborator au confirmat prezența vaporilor de mercur. Ministrul Mediului a anunțat într-o postare pe Facebook măsuri pentru securizarea spațiilor afectate și stabilirea prejudiciului.

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